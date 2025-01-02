Рідні загиблих захисників мають право на пенсію у зв’язку із втратою годувальника

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Влас. інф.
-
13:20
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Рідні загиблих захисників мають право на пенсію у зв’язку із втратою
годувальника Юридична консультація

*Рідні загиблих захисників мають право на пенсію у зв’язку із втратою
годувальника*

*/Право на отримання пенсії у зв’язку із втратою годувальника мають
непрацездатні члени сімей загиблих, померлих військовослужбовців, які
були на їх повному утриманні або одержували від них допомогу, яка була
для них постійним і основним джерелом засобів до існування./*

*/Який розмір пенсії у зв’язку із втратою годувальника — пояснюють
юристи Українського ветеранського фонду./*

Розміри пенсії у разі втрати годувальника:

*

членам сімей загиблих військовослужбовців — у розмірі 70 % грошового
забезпечення (заробітної плати) загиблого (померлого) годувальника
на кожного непрацездатного члена сім’ї; якщо право на пенсію мають
два і більше непрацездатних членів сім’ї (крім батьків, дружини
(чоловіка) — у розмірі 50 % грошового забезпечення (заробітної
плати) загиблого (померлого) годувальника на кожного непрацездатного
члена сім’ї. У таких самих розмірах, незалежно від причини смерті
годувальника, обчислюються пенсії членам сімей померлих осіб з
інвалідністю внаслідок війни та членам сімей, до складу яких входять
діти, які втратили обох батьків;

*

сім’ям військовослужбовців, які померли внаслідок каліцтва,
одержаного в результаті нещасного випадку, не пов’язаного з
виконанням обов’язків військової служби (службових обов’язків), або
внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням служби, — 30 %
заробітку годувальника на кожного непрацездатного члена сім’ї.

Водночас зауважимо, що мінімальний розмір пенсій в разі втрати
годувальника не може бути меншим ніж два визначені законом розміри
прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Пенсія в разі втрати годувальника встановлюється на весь період,
протягом якого член сім’ї померлого вважається непрацездатним, а членам
сім’ї, які досягли пенсійного віку, — довічно.

Детально про виплати та пільги, на які мають право члени сімей загиблих
захисників та захисниць, ви можете дізнатися під час нашого наступного
вебінару, який відбудеться 8 січня о 16:00. Для реєстрації — заповніть
форму: https://forms.gle/ChZjCqwKv4XUmfkm7
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Посилання для приєднання учасники отримають на вказану під час
реєстрації електронну адресу.

/Нагадаємо, що ви завжди можете отримати індивідуальну письмову
консультацію від юристів Українського ветеранського фонду. Для цього
треба залишити запит на спеціальній
платформі:<https://veteranfund.us14.list-manage.com/track/click?u=c23b8efd8e9fefea02909498a&id=8a44094a78&e=9cd21a3a00>https://hotline.veteranfund.com.ua/
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