Рідні загиблих захисників мають право на пенсію у зв’язку із втратою

годувальника Юридична консультація

*Рідні загиблих захисників мають право на пенсію у зв’язку із втратою

годувальника*

*/Право на отримання пенсії у зв’язку із втратою годувальника мають

непрацездатні члени сімей загиблих, померлих військовослужбовців, які

були на їх повному утриманні або одержували від них допомогу, яка була

для них постійним і основним джерелом засобів до існування./*

*/Який розмір пенсії у зв’язку із втратою годувальника — пояснюють

юристи Українського ветеранського фонду./*

Розміри пенсії у разі втрати годувальника:

*

членам сімей загиблих військовослужбовців — у розмірі 70 % грошового

забезпечення (заробітної плати) загиблого (померлого) годувальника

на кожного непрацездатного члена сім’ї; якщо право на пенсію мають

два і більше непрацездатних членів сім’ї (крім батьків, дружини

(чоловіка) — у розмірі 50 % грошового забезпечення (заробітної

плати) загиблого (померлого) годувальника на кожного непрацездатного

члена сім’ї. У таких самих розмірах, незалежно від причини смерті

годувальника, обчислюються пенсії членам сімей померлих осіб з

інвалідністю внаслідок війни та членам сімей, до складу яких входять

діти, які втратили обох батьків;

*

сім’ям військовослужбовців, які померли внаслідок каліцтва,

одержаного в результаті нещасного випадку, не пов’язаного з

виконанням обов’язків військової служби (службових обов’язків), або

внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням служби, — 30 %

заробітку годувальника на кожного непрацездатного члена сім’ї.

Водночас зауважимо, що мінімальний розмір пенсій в разі втрати

годувальника не може бути меншим ніж два визначені законом розміри

прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Пенсія в разі втрати годувальника встановлюється на весь період,

протягом якого член сім’ї померлого вважається непрацездатним, а членам

сім’ї, які досягли пенсійного віку, — довічно.

Детально про виплати та пільги, на які мають право члени сімей загиблих

захисників та захисниць, ви можете дізнатися під час нашого наступного

вебінару, який відбудеться 8 січня о 16:00. Для реєстрації — заповніть

форму: https://forms.gle/ChZjCqwKv4XU mfkm7

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Посилання для приєднання учасники отримають на вказану під час

реєстрації електронну адресу.

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