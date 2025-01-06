Поетична терапія

У переддень нового року в одному з медичних закладів міста перед нацгвардійцями, що перебувають тут на лікуванні, виступила творча група кропивницьких літераторів. У затишній залі з ялинкою, яку поранені прикрасили власноруч виготовленими іграшками, лунала громадянська, патріотична та любовна лірика.

Бійці слухали проникливі рядки Надії Гармазій, Романа Любарського та Павла Чорного. Особливо у виконанні останнього на ура сприймався текст однієї з казок сатирично-саркастичного серіалу «Про царя Путяту і Zалізну Vату». Дехто з присутніх навіть попросив на пам’ять роздруківку з автографом автора. Також для цього відділення була подарована добірка газети «Україна-Центр».