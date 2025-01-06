Колядує «Світанок» – колядує Будапешт

Вже всьоме відбувся різдвяний флешмоб «Колядує Україна – колядує Будапешт». Цього року він був більш яскравим і масовим. Вперше в ньому взяв участь народний хореографічний ансамбль «Світанок» з Кропивницького.

– Речниця української національної спільноти в угорському парламенті Ліліана Грекса побачила наш колектив в 2022 році під час європейського туру «Різдво разом з Україною» і запросила нас на коляду, – розповів «УЦ» керівник «Світанку» Максим Печененко. – Ми не тільки взяли участь в ході по вулицях Будапешта, а й у великому театрі міста Мішкольца представили театралізовано-хореографічну виставу «Різдво в Україні – єднання поколінь».

Взагалі флешмоб відбувається так: біля церкви проходить служба, після цього угорські українці йдуть ходою вулицями столиці. З великої колонки лунає музика, всі співають колядки. Тим, хто не знає слів, роздавали роздруковані тексти. А наш «Світанок» був родзинкою цьогорічного дійства. Під час ходи було кілька зупинок, люди утворювали уявну сцену, де наші танцюристи представляли програму «Сонячна коляда».

Зазвичай у флешмобі було близько двохсот учасників. Традиційно в кінці дійства всім роздають чебуреки. Цього року замовили двісті, а учасників було в три рази більше. Так українська коляда об’єднує людей.

«Світанок» побував в трьох містах. Коли обмінювалися сувенірами з приймаючою стороною, чули щирі слова: «Угорщина – це не Орбан. Це люди, які люблять Україну».

– Ми це відчули на собі, – розповів Максим Печененко. – Коли ми спускалися в метро, я показав український паспорт, і вся група поїхала безкоштовно. Потім ми дізналися, що для власників українських паспортів від україно-угорського кордону аж до Відня проїзд в тролейбусах, автобусах, на метро та поїздах безкоштовний.

Угорці тепло приймали наших дітей. Поселили в чотиризірковому готелі, добре годували – все було на достойному рівні. Під час концертів Максим розповідав глядачам про війну.

– Я розказував, що батьки дітей, які на сцені, зараз воюють на фронті, що репетиції ми проводили в бомбосховищах, що костюмерна наша в укритті. Я бачив, як угорці, що сиділи в залі, плакали від моєї розповіді.

Під час флешмобу українське товариство «Нова Хвиля», яке знаходиться в Угорщині, збирали донати на підтримку ЗСУ – з цією метою носили скриньки, куди люди активно вкидали гроші.