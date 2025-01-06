Ротація, ротація, ротація

І все ж, чим запам’ятається минулий рік? Довго перебирав у пам’яті події, переглядав статті та колонки, гортав інформаційну стрічку, прокручуючи десятки метрів екрана комп’ютера, знову і знову переживав вибухи, прильоти, смерті знайомих та незнайомих людей. Сотні фото та відео, указів і законів, скандалів, фейсбучних срачів, пустопорожніх фейків і заяв. Зрештою зрозумів, але ще довго сумнівався: писати чи ні? І все ж вирішив – так, напишу.

Такої кількості готівки, як на фото з обшуків українських держслужбовців, я не бачив навіть у голлівудських блокбастерах! Ні в 90-х, ні в «нульових», ні тим більше у 21 – 22 роках. І лише на третій рік великої війни гнійник нарешті прорвало.

Схоже, що хтось (варіантів у принципі небагато) віддав команду фас. І понеслося! Правоохоронці кожної області до нового року прозвітували про сотні тисяч і мільйони баксів своїх місцевих корупціонерів. Просто класичне соцзмагання! Викривали навіть тих, хто ділився з ними своїми доходами, кому довгі роки були дахом. Діяли за принципом: хто не заховався – я не винний!

У списках підпільних мільйонерів опинилися люди різних професій, перерахувати всі – не вистачить колонки, а пройтися по прізвищам – не вистачить і газети. Але всіх їх поєднує одне – держслужба. Ну от немає серед них ні зварників, ні вчителів, ні водіїв, ні журналістів.

І що вражає: голову Хмельницької МСЕК Тетяну Крупу затримали ще 5 жовтня 2024 року з шістьма мільйонами готівки, але охочих заробити багато й одразу після того менше не стало. Так, перед Новим роком затримали адвоката Олександра Суханова, керівника партії «УДАР Віталія Кличка» на Одещині, який пообіцяв клієнту допомогти, використовуючи свої зв’язки, з виділенням в оренду земельної ділянки 0,5 га на набережній біля столичного парку «Наталка» терміном на 25 років лише за мільйон доларів. І знову на фото – товсті пачки доларів.

Незважаючи на таку масштабну кампанію обшуків, підозр та затримань, судові вердикти з посадкою підпільних мільйонерів можна перерахувати на пальцях однієї руки фрезерувальника. Слухання в суді розтягуються на 5, а то й на 10 років, справи закриваються після закінчення терміну давності, спрацьовують численні апеляції, збагачуючи суддів. Якщо сказати двома словами, працює система.

Та й що реально, крім зіпсованого настрою підозрюваним, може протиставити цьому потоку корупції держава? Лише мляві та безуспішні спроби закрити дірки у законодавчому паркані. І, звісно, кадрові ​​ротації. Топ-чиновників регулярно пересаджують з одних прибуткових крісел в інші, сподіваючись, що на новому місці організувати корупційні ланцюжки буде важче. Абсолютно помилкова думка! На нових керівників уже чекають з розкритими обіймами та зі старими схемами.

Ще гірші справи з керівниками других – третіх рівнів та місцевими чиновниками. Ці сидять у своїх кабінетах десятиліттями, заброньовані зв’язками та корінням. І лише цілком випадково можна дізнатися, що скромний інспектор чи начальник відділу, виявляється, працював на такому «рибному місці», що збудував собі триповерховий особняк, відмазав від мобілізації синів, купив їм будинки, машини, посади та дипломи. І онуків не обділив.

Така ротація чиновників – не порятунок, а біда України. Це класичний приклад, як можна опошлити хорошу ідею. Спочатку за допомогою ротацій країна втратила сотні й тисячі професіоналів, а політично лояльних нездар, які прийшли на їхнє місце, поступово змінили куми та шахраї.

Мало не в кожному третьому листі з фронту йдеться про невдалі або запізнілі ротації комскладу. Не маю права розмірковувати на цю тему, але добре розумію високу ціну цих перестановок.

А скільки було вдалих призначень міністрів, їхніх заступників та керівників держпідприємств? Знову ж на думку спадає рука фрезерувальника. Безкінечні ротації тривають навіть у кадровій цитаделі української влади. Так, буквально днями звільнено чергового заступника керівника президентського офісу Романа Машовця, який курував військовий напрямок.

Версій його звільнення багато, але з огляду на новорічний характер ротації Машовця мимоволі згадується хайп-шоу Дмитра Гордона з нібито сенсаційною інформацією про зустріч Трампа та путіна. Чи не Машовець так жорстко пожартував з Гордоном і усією країною, за що й постраждав?

Дуже не хочеться, щоби читач сприйняв цю колонку як виступ проти ротації чиновників взагалі. Ні, просто раджу сприймати кожне кадрове призначення чи звільнення з урахуванням закону переміщення при додаванні за 4 – 5 класи: від зміни місць покидьків сума не змінюється.

– Може не покидьків, а доданків?

– Ні.