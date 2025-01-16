Про підвищення розміру пенсії за віком у разі відстрочки часу її призначення

Законодавство про пенсійне забезпечення містить норми, якими передбачено більш пізніший вихід на пенсію, а саме, призначення пенсії з “відстрочкою”.

Які умови обчислення страхового стажу для громадян, які набули право на призначення пенсії за віком за нормами Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (далі ‒ Закон), але після досягнення пенсійного віку (60 років) виявили бажання працювати та отримувати пенсію з більш пізнього віку?

Пенсія призначається з урахуванням страхового стажу на день звернення за призначенням пенсії. Нагадуємо, що у 2025 році необхідний страховий стаж для призначення пенсії за віком ‒ 32 роки. Водночас законодавством про пенсійне забезпечення передбачено заохочувальні норми до призначення пенсії з “відстрочкою” ‒ збільшення основного розміру пенсії на відсоток:

на 0,5 % – за кожний повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку у разі відстрочення виходу на пенсію на строк до 60 місяців;

на 0,75 % – за кожний повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку у разі відстрочення виходу на пенсію на строк понад 60 місяців.

Наприклад, якщо особа відтермінує свій вихід на пенсію на один рік, то отримає підвищення основного розміру пенсії на 6 % ( 12 х 0,5 %), за два роки більш пізнішого виходу на пенсію ‒ на 12 % ( 24 х 0,5 %). У разі “відстрочки” виходу на пенсію на строк понад 60 місяців, наприклад, за 70 місяців більш пізнішого виходу на пенсію основний розмір пенсії буде збільшено на 52,5 % ( 70 х 0,75 %).

Підвищення розміру пенсії за неповний місяць страхового стажу не здійснюється.

Пенсія за віком з “відстрочкою” призначається за зверненнями пенсіонера з дня, що настає за останнім днем місяця, в якому набуто повний місяць страхового стажу для відстрочки часу виходу на пенсію, якщо звернення за пенсією відбулось не пізніше трьох місяців з такого дня.

У 2024 році такою нормою Закону скористалось 97 мешканців області.

Олена Романченко, заступниця начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області