Все, що варто знати про рапорти. Детальна інструкція від експертів

Рапорти — це офіційні документи, які використовують у військовій службі для подання прохань, скарг або доповідей вищому командуванню. Про вимоги до його подання, тонкощі процедури та шаблони рапортів для різних ситуацій зібрали експерти Юридичного Гончаренко центру.
Як і кому потрібно подавати рапорт?
Рапорт може подаватися як безпосередньому начальнику, так і вищому командуванню. Пишуть його у двох примірниках і подають:
- до стройової частини військової частини, (слід зафіксувати вхідний номер документа);
- або до керівництва, яке може його прийняти (на своєму примірнику зафіксувати дату подання, посаду й прізвище особи, яка його прийняла);
- або направляють поштою рекомендованим листом із повідомленням про вручення та описом вкладення на адресу військової частини.
Рапорт подається послідовно по вертикалі керівництва (наприклад, спочатку командиру роти, потім командиру батальйону і так далі).
«Якщо ж безпосередній керівник не реагує на рапорт, військовослужбовцю необхідно звернутися до керівництва вищого рівня, з обов’язковим зазначенням того, що він намагається врегулювати це питання», — зазначає директор Юридичного Гончаренко центру Микола Брюховецький.
Як подати рапорт у письмовому вигляді? Алгоритм дій
- Скласти рапорт.
- Передати рапорт на підпис безпосередньому начальнику особисто.
- Командир візує рапорт своїм підписом.
- Підписаний командиром рапорт потрібно зареєструвати в стройовій групи персоналу.
- Зареєструвавши підписаний рапорт, важливо взяти у діловодстві військової частини вхідний номер свого рапорту.
- Далі рапорт передається на розгляд командиру військової частини.
- Командир військової частини розглядає рапорт.
- За результатами розгляду рапорт передають на візування або залишають без реалізації.
- Далі відбувається візування рапорту військовою частиною.
- Рапорт направляється до виконання.
- Військовослужбовцю повідомляють про результати виконання рапорту.
Як подати рапорт в електронному вигляді?
Зробити це можна через додаток Армія+. Для цього потрібно виконати такий алгоритм:
- Скласти рапорт
- Завантажити додаток Армія+ та зареєструватися на сайті за цим посиланням.
- Дізнатися ID свого командира (для командирів — дізнатися ID СЕДО в стройовій)
- Обрати необхідний рапорт з переліку та надіслати його безпосередньому командиру.
- Далі безпосередній командир отримує рапорт в додатку, погоджує, після чого рапорт потрапляє в СЕДО військової частини.
- Після цього рапорт передається на розгляд командиру військової частини.
- Командир військової частини розглядає рапорт.
- За результатами розгляду рапорт передають на візування або залишають без реалізації.
- Візування рапорту військовою частиною.
- Направлення рапорту до виконання.
- Повідомлення військовослужбовця про результати виконання.
Наразі через застосунок Армія+ можна подати рапорти на отримання направлення на ВЛК, МСЕК, лікування, відпустку та виплати матеріальної допомоги. Детальні інструкції про вибір і створення електронного рапорту можна переглянути у відео за цим посиланням.
Скільки може розглядатися рапорт та якою буде відповідь?
Рапорти розглядають невідкладно, але не пізніше ніж 15 днів від дня отримання у разі, якщо він не потребує додаткового вивчення. Загальний ж термін розгляду — один місця, який може бути продовжений до 45 днів. Існує також опція подання заяви про прискорення розгляду.
Якою повинна бути відповідь на рапорт?
Відповідь на рапорт має бути письмовою. У разі, якщо це відмова, — з посиланням на акти законодавства із зазначенням причин відмови та роз’ясненням порядку оскарження ухваленого рішення.
Слід пам’ятати, що військовослужбовець або члени його родини можуть й усно звертатися до командира військової частини, начальника органу військового управління, оскільки вони у визначені дні та години приймають військовослужбовців з особистих питань.
Більше про оформлення рапортів можна прочитати у рекомендаціях Міноборони за цим посиланням.
Де знайти зразки рапортів?
- Зразки рапортів, затверджені Міністерством оборони України, знаходяться на сайті Міноборони за цим посиланням.
- Зразки рапортів також можна знайти на Правовому навігаторі «Принцип», а знаходяться вони за посиланням.
- Зразки рапортів та заяв від громадської організації «Юридична сотня» — за цим посиланням.
- Також зразки рапортів можна завантажити на порталі Безоплатної правничої допомоги за посиланням.
- Завантажити шаблони рапортів можна також у телеграм-боті для військовослужбовців Сил оборони, ветеранів, членів їхніх родин та військовозобов’язаних українців, які потребують юридичної підтримки. Цей бот створили в освітньо-культурній мережі Гончаренко центрів, а зібрані в ньому відповіді на найчастіші запитання бійців, а також зразки документів, які можуть знадобитися військовим. Аби скористатися телеграм-ботом, достатньо перейти за цим посиланням, або знайти його у месенджері @GoncharenkoMilitaryBot. Далі — натиснути «Розпочати», обрати потрібний розділ та натиснути на нього.
Для того, аби ваш рапорт точно прийняли, можна скористатися Рекомендаціями Міноборони для оформлення рапорту — за цим посиланням.
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