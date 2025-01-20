Мар’янівська громада на коні

Не вся громада, а діти. Не на одному коні, а на кількох. Учні Великовисківського, Мар’янівського та Оникиївського ліцеїв – 90 дітлахів – відвідали кінестетичний реабілітаційний центр Hippos.

Фермерські господарства Великої Виски опікуються цим центром – допомагають кормами для тварин. Hippos віддячив у своєму фірмовому стилі: діти громади спілкувалися з тваринами у контактному зоопарку, каталися на конях, стріляли з лука, грали з аніматорами, куштували кашу.

– Як віддячити дорослим людям? Подарувати задоволення їхнім дітям, що ми і зробили, – зазначив керівник центру Дмитро Попов. Жодних заперечень.