Підводні камені ВЛК

4 лютого цього року завершується термін із дня набуття чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист». Згідно з ним, скасовано статус «oбмеженo придатний дo військoвoї служби», і військовозобов’язані, які мають такий статус, до 5 лютого мають пройти військово-лікарську комісію. Для цього був визначений термін у 9 місяців.

Після пoвтoрнoгo медичного oгляду тепер вони отримують один зі статусів:

– придатний;

– придатний до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, вищих військових навчальних закладах та установах;

– тимчасово непридатний, який потребує лікування, відпустки чи звільнення;

– непридатний з переоглядом через 6-12 місяців;

– непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку.

Ці зміни стосуються не лише військовозобов’язаних, а й призовників та військовослужбовців. Для повторного проходження військово-лікарської комісії необхідно звернутись до ТЦК та СП за місцем реєстрації (обліку). У разі ігнорування вимоги повторно пройти ВЛК до 4 лютого на осіб, які підлягають перевірці, можуть накласти штраф у розмірі від 17000 до 25500 гривень.

Це, так би мовити, теорія. Але на практиці виникає ряд питань, на які мають бути конкретні відповіді.

Ми зателефонували на «Гарячу лінію» Міністерства оборони України із декількома питаннями.

Перше: чи потрібно проходити ВЛК під час оновлення даних військовозобов’язаними у ЦНАПі чи застосунку «Резерв+»?

Ні, це необхідно зробити лише після отримання повістки на проходження ВЛК. Повістки для проходження ВЛК співробітники регіональних ТЦК мали розіслали до кінця січня. Якщо ви її не отримали, тільки тоді маєте прийти до ТЦК із проханням надати вам направлення на проходження ВЛК для зміни відповідного статусу.

Ми поцікавились у декількох військовозобов’язаних, які мають статус «обмежено придатний», чи отримували вони повістки на ВЛК, і отримали негативну відповідь. Навіть під час відвідування ТЦК з інших питань, поцікавившись, чи потрібно пройти ВЛК, вони отримували відповідь: «Чекайте на повістку».

Друге питання: де саме мають проходити ВЛК обмежено придатні – на ВЛК у ТЦК чи в інших медзакладах?

Зазвичай це ВЛК при територіальних центрах, але за необхідності військовозобов’язаного можуть направити до спеціалістів інших медичних закладів міста для консультації чи дообстеження.

Наступне питання до співробітниці «Гарячої лінії» було таким: чи можна отримати штраф, якщо до 5 лютого не пройдеш ВЛК, бо повістки не отримував?

Ні, відповіли в Міністерстві оборони, лише якщо людина не прийде за повісткою на проходження ВЛК, на неї чекає штраф від 17 до 25 тис. грн. Якщо військовозобов’язаний не сплачує штраф протягом 15 днів, виконавча служба стягує його примусово, вже у подвійному розмірі від суми штрафу, а також особа має сплатити виконавчий збір. Якщо після ВЛК без поважних причин не з’явитися до ТЦК, це тягне за собою кримінальну відповідальність, включно до п’яти років позбавлення волі.

Отже, як завжди, теорія відрізняється від практики. До дня Х залишилось дуже мало часу, та чи отримали ви повістку на ВЛК?