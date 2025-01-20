Рок-легенди на кухлях

Минулого тижня у відділі мистецтв обласної бібліотеки для юнацтва відбулося відкриття оригінальної виставки «Гурт на кухлі: рок-легенди». Її авторка – талановита кропивницька художниця Наталія Завалій.

Ця подія викликала інтерес не тільки у рідних та знайомих пані Наталії, але й з боку людей різного віку та культурних уподобань. Особливо у рокерів. Адже такого підходу до творчості у нашому місті, можливо, ще ніхто й не бачив. Отже авторка зуміла здивувати. І тематикою, і матеріалом.

До цього, певно, тільки одиниці знали про її захоплення рок-музикою. А тепер кожен, хто відвідає виставку, дізнається про її конкретні уподобання. Адже на справжніх дерев’яних кухлях рукою майстрині зображені легендарні гурти Kiss, Iron Maiden, Black Sabbath. У них відбивається дух епохи, тонка іронія художниці та чисто утилітарне призначення в побуті. На виготовлення кожного з таких експонатів пішло від кількох днів до тижня копіткої роботи. При цьому використовувалися спеціальні техніки фарбування та нанесення зображення.

За словами пані Наталії, вона збирається продовжити цей творчий експеримент з музичної тематики, використовуючи інші предмети побуту. Вона також мріє представити свій доробок в інших містах України.