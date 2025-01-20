Увага! Благодійний книжковий аукціон «Збираємо на дрон»

Наш земляк Олександр Дружковський, який служить у 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді, просить допомогти його підрозділу в придбанні дрону із тепловізійною камерою для нічних розвідок Mavic 3T. Наявність такого дрону сприятиме збереженню їхніх життів. Будь-яка допомога буде суттєвою, навіть 100 або 200 гривень, зазначає дружина захисника Айнура Дружковська, колишня журналістка газети «Україна-Центр». Тож долучаймося до збору й допоможемо захистити тих, хто захищає нас. З метою збору коштів на дрон наша редакція запрошує вас взяти участь у Благодійному книжковому аукціоні. За вашого бажання ви можете отримати книгу із дарчим написом від нашого видання або від журналістів «УЦ»

Нижче надані журналістами «УЦ» лоти та їхня стартова ціна.

Головна умова: той, хто протягом двох тижнів (до 03.02) запропонує найбільшу суму, той і виграє відповідний лот.

Ваші пропозиції будуть зафіксовані за номером (066) 302-46-10, понеділок-пятниця – з 9.00 до 18.00, субота та неділя, з 9 до 15.00 (Зоя Стеценко).

Або пишіть на е/адресу: piadm@infocom.kr.ua

Про результати обовязково повідомимо.

Розігруються наступні лоти:

Володимир Кир’янов «Реальність нереального» (альбом графічних робіт) — 200 грн.

Юрій Андрухович «Екзотичні птахи і рослини» (колекція віршів) — 200 грн.

Сергій Жадан «Тамплієри» (поезії, з автографом) — 350 грн.

Сергій Жадан «Інтернат» (роман про життя вчителя в умовах війни на Донбасі, з автографом) – 350 грн.

Василь Бондар «Блекаут» (книга малої прози, з автографом) — 250 грн.

Борис Ревчун «Осінні осяяння» (гумористичні мініатюри, з автографом) — 250 грн.

Юрій Матівос «Вулицями рідного міста» (краєзнавчі розвідки) — 200 грн.

Людмила Юферова «Сільські пасторалі» (лірика, з автографом) — 200 грн.

Володимир Яворівський «Що ж ми за народ такий?» (публіцистика, основу видання складають виступи автора по радіо у програмі «20 хвилин з Володимиром Яворівським») – 200 грн.

Володимир Яворівський «Автопортрет з уяви» (роман про трагічну та дивовижну долю Катерини Білокур) – 300 грн.

Іцхок-Лейб Перец «Народні оповідання» в перекладі видатних діячів української культури М. Зерова і О. Гера. Книгу проілюстровано творами визначного українського митця Олександра Ройтбурда – 300 грн.

Великий довідник з рослин (англійською мовою). Містить стислий опис понад 3000 дивовижних рослин з яскравими ілюстраціями) – 200 грн.

Еріх Марія Ремарк. Збірка романів «Життя у позику», «Мансарда мрій», «Іскра життя» – 350 грн.

Володимир Овсійчук «Українське малярство X-XVIII століть» (проблеми кольору у переплетінні народного й професійного малярства) – 600 грн.

15. Кіровоградщина. Історія. Традиції. Сучасність (видання описує різні аспекти життя Центральної України як окремого регіону держави Україна, а також відтворює суспільно-політичний досвід громадян та організацій в економіко-політичних і культурних подіях минулого століття) – 400 грн.

Переможець кожного лота отримує безкоштовну редакційну передплату газети Україна-Центр на квартал.