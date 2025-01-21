Відтепер сплата ЄСВ фізичними особами-підприємцями – обов’язкова!

Однією з умов набуття права на пенсію є наявність страхового стажу. Нагадуємо, що в 2025 році для набуття права на пенсію у 60 років необхідно мати не менше 32 років страхового стажу. Страховий стаж ‒ це період, коли за особу сплачено страхові внески.

Хто сплачує внески? За офіційно працевлаштовану особу (за працівника) внески сплачує роботодавець, а фізична особа-підприємець (яка одночасно є і працівником, і роботодавцем) сплачує єдиний соціальний внесок (далі ‒ ЄСВ) за себе самостійно.

2022 рік

До воєнного стану сплата ЄСВ фізичними особами-підприємцями була обов’язковою. У 2022 році до п. 9-19 розділу VIII “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України від 08.07.2010 №2464-VI “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” були внесені зміни, відповідно до яких з 1 березня 2022 року до припинення війни, а також протягом наступних 12 місяців всі підприємці мали право не нараховувати, не обчислювати і не сплачувати ЄСВ за себе. Проте і страховий стаж їм у цьому випадку не зараховувався.

2025 рік

З 1 січня 2025 року відповідно до Закону України “Про Державний бюджет України на 2025 рік” скасовано дію даного пільгового періоду, і для всіх фізичних осіб-підприємців сплата ЄСВ за себе є обов’язковою.

Тобто, починаючи з січня 2025 року підприємці повинні дотримуватися строків внесення платежів – до 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом. Тож, перші обов’язкові платежі за січень ‒ березень 2025 року необхідно внести до 21 квітня 2025 року.

Але…

Право не сплачувати ЄСВ за себе збережено для деяких категорій підприємців: якщо ФОП – особа із інвалідністю за умови наявності пенсійних або соціальних виплат; ФОП – пенсіонер за віком або за вислугу років; ФОП є найманим працівником, за якого ЄСВ сплачує роботодавець (не менше 22% від мінімальної заробітної плати); ФОП на загальній системі без доходу; мобілізовані підприємці на весь період служби (за умови подання підтверджуючих документів).

Сніжана СОЛОВЕЙ, начальниця фінансово-економічного управління

Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області