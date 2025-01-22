Раді анонсувати вам цікавий та незвичний формат!

Дитяча обласна філармонія презентує другий мотиваційний захід у рамках проєкту «Поговоримо про ментальне здоров’я #ОДИН на ОДИН». Увага буде акцентована саме на підлітковому віці, у проміжках між дитинством і дорослістю – цікавому, новому, в певній мірі навіть переломному для кожної людини моменті в житті, адже це саме той вік, коли найчастіше з уст підлітків можна почути: «Ну мааам, це мої особисті кордони, я розберусь сам». Тому дуже важливо буде відвідати мотиваційний захід як батькам, так і підліткам, аби відновитися ментально та налагодити міжособистісні стосунки, зрозуміти всі тонкощі підліткового характеру.
На гостей заходу чекатиме:
оформлення та декор від наших партнерів «Технологія успіху» «KROP SHOW»;
дегустація соків прямого віджиму «Радішка»;
виступи кваліфікованих спікерів, які дадуть відповіді на важливі для Вас питання;
концертна програма від талановитих дітей Кіровоградщини, а саме народний художній колектив студія вокального мистецтва «Антарес» Кіровоградського обласного ЦДЮТ, імідж-центр «Ольга», дитячий юнацький центр «Сузір’я» КЗ «Академічна гімназія Кропивницької міської ради», народний художній колектив України, театр танцю «В гостях у казки», зразковий хореографічний ансамбль «Олена»;
сюрпризи, подарунки та розваги для дітей підліткового віку від магазину стильного одягу для сучасних дітей «Teens» та дитячого розважального центру «Portal Park»;
можливість зробити донат у скриньки міжнародному благодійному фонду «Янгол життя»;
різноманітні ігрові та розвиваючі локації від Кіровоградського обласного ЦДЮТ;
консультація з практикуючим психологом.
Всі гості ще до початку заходу можуть пройтися стежкою ментального здоров’я, яку підготують для вас:
Державна служба України з надзвичайних ситуацій Кіровоградської області;
Поліція;
організація Червоного Хреста;
Центр допомоги врятованим;
Центр життєстійкості;
Громадські оргнізації «10 квітня» та «Задзеркалля».
Чекаємо всіх 29 січня о 17:00 у фойє обласної філармонії!
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