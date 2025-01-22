Раді анонсувати вам цікавий та незвичний формат!

Дитяча обласна філармонія презентує другий мотиваційний захід у рамках проєкту «Поговоримо про ментальне здоров’я #ОДИН на ОДИН». Увага буде акцентована саме на підлітковому віці, у проміжках між дитинством і дорослістю – цікавому, новому, в певній мірі навіть переломному для кожної людини моменті в житті, адже це саме той вік, коли найчастіше з уст підлітків можна почути: «Ну мааам, це мої особисті кордони, я розберусь сам». Тому дуже важливо буде відвідати мотиваційний захід як батькам, так і підліткам, аби відновитися ментально та налагодити міжособистісні стосунки, зрозуміти всі тонкощі підліткового характеру.

На гостей заходу чекатиме:

оформлення та декор від наших партнерів «Технологія успіху» «KROP SHOW»;

дегустація соків прямого віджиму «Радішка»;

виступи кваліфікованих спікерів, які дадуть відповіді на важливі для Вас питання;

концертна програма від талановитих дітей Кіровоградщини, а саме народний художній колектив студія вокального мистецтва «Антарес» Кіровоградського обласного ЦДЮТ, імідж-центр «Ольга», дитячий юнацький центр «Сузір’я» КЗ «Академічна гімназія Кропивницької міської ради», народний художній колектив України, театр танцю «В гостях у казки», зразковий хореографічний ансамбль «Олена»;

сюрпризи, подарунки та розваги для дітей підліткового віку від магазину стильного одягу для сучасних дітей «Teens» та дитячого розважального центру «Portal Park»;

можливість зробити донат у скриньки міжнародному благодійному фонду «Янгол життя»;

різноманітні ігрові та розвиваючі локації від Кіровоградського обласного ЦДЮТ;

консультація з практикуючим психологом.

Всі гості ще до початку заходу можуть пройтися стежкою ментального здоров’я, яку підготують для вас:

Державна служба України з надзвичайних ситуацій Кіровоградської області;

Поліція;

організація Червоного Хреста;

Центр допомоги врятованим;

Центр життєстійкості;

Громадські оргнізації «10 квітня» та «Задзеркалля».

Чекаємо всіх 29 січня о 17:00 у фойє обласної філармонії!