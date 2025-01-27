Високий старт Олега Дорощука

Блискуче розпочав змагальний зимовий сезон кропивницький стрибун у висоту Олег Дорощук. На традиційному 26-му турнірі пам’яті Дем’янюка у Львові учень Геннадія Здітовецького вп’яте здобув перемогу.

До цього ж, фіналіст Олімпіади в Парижі та срібний призер фіналу Діамантової ліги 2024 року, який наразі посідає п’яте місце в світовому рейтингу, повторив своє найкраще досягнення в приміщенні. І наразі результат 230 см є найкращим у світі в цьому зимовому сезоні. Про ці змагання, виступ свого учня та його подальші плани нам розповів наставник Олега Дорощука, заслужений тренер України Геннадій Здітовецький.

– Зазначу, що цей турнір, який присвячений пам’яті майстра спорту міжнародного класу, учасника Олімпіади 1980 року, володаря кращого результату сезону в світі 1981 року Олексія Дем’янюка, який трагічно загинув в 1999 році, проводився вже двадцять шостий раз. Особливістю цих змагань є те, що вони проходять в чудовій атмосфері, в різних вікових категоріях. Тут перемагали Андрій Проценко, Юлія Левченко, Ярослава Магучіх, а також ще один мій учень Дмитро Яковенко. Олег Дорощук дуже полюбляє тут виступати. Не дарма ж він вп’яте відсвяткував перемогу на цьому турнірі. Чесно зізнаюся, що такий результат ми не планували. Хоча й провели гарну підготовчу тренувальну роботу. Але кондиції Олега ще не максимальні. Тож я такий результат не очікував. У нього ж кращий результат був на початку зимового сезону 2,24 за останні роки, а тут 2,30.

З чим пов’язую такий злет? Я так думаю, що, по-перше, Олег вже чотири рази виграв цей турнір. В нього було, я так зрозумів, велике бажання вп’яте піднятися на вищу сходинку п’єдесталу. По-друге, ці змагання дуже цікаві. Багато глядачів збирається. Все відбувається під музику, піднесена така атмосфера та чудова підтримка вболівальників. І все сприяє високому результату. Ну і плюс досвід Олега. Він вже вміє змагатися, вміє концентруватися, вміє викладатися на сто відсотків у певний момент, коли це треба. Я так думаю. Ну й по техніці було все добре. Він суттєво додав, його стрибки технічно вже стають краще і краще з кожним сезоном.

Я сподіваюся, що в подальшому такий емоційний виступ та високий результат не завадять. Вірю, що він ще в цьому зимовому сезон буде додавати. А у Львові він повторив свій особистий рекорд для закритих приміщень та наразі має найкращий результат сезону в світі. Правда, сезон тільки почався й не так багато провідних стрибунів виходили на старт. А деякі лідери взагалі вирішили не стрибати в приміщенні в цьому році. Ми також сумнівалися після напруженого олімпійського року й думали – чи варто стартувати взимку? Але порадилися й вирішили, що фізичний та психологічний стан дозволяють.

Найближчі змагання в Олега – це два комерційні старти в Чехії, які відбудуться 5 і 8 лютого. А потім 21-23 лютого зимовий чемпіонат України серед дорослих, що буде відбірковим до зимового чемпіонату Європи та чемпіонату світу в приміщенні. До речі, саме Олег Дорощук єдиним в Україні вже виконав норматив 230 см на чемпіонат Європи, який пройде з 6 по 9 березня в Нідерландах. А чемпіонат світу, куди ми плануємо відібратися, відбудеться з 21 по 23 березня в китайському Нанкіні.

Якщо повернутися до Меморіалу Дем’янюка, то там також виступав наш 15-річний Іван Доній. І з результатом 2 метри здобув перемогу в віковій групі U-18. Цікаво, що по своїй динаміці результатів Ваня в своєму віці трохи випереджає Дорощука. Ну, подивимося, як буде далі, але поки все добре. Також у Львові стрибала молодша сестра учасника Олімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро Дмитра Яковенка – Марія. Їй тільки 12 років, але перспективи непогані. Тут вона показала другий результат – 155 см серед дівчат до 16 років. Якщо буде наполегливо тренуватися, то зможе досягти успіху. Тим більше, що гарний приклад старшого брата та Олега Дорощука надихає.

Як бачите, ми не зупиняємося на досягнутому й не концентруємося тільки на своєму лідерові, а продовжуємо готувати нашому провідному атлетові гідну зміну. Сподіваюся, що у нас разом все вийде й ми підкоримо ще не один призовий п’єдестал.