Субсидія на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб

Законодавча підстава

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.10.2024 № 1225 затверджує Порядок реалізації експериментального проєкту щодо надання субсидії на оплату вартості або частини вартості найму (оренди) житлового приміщення та компенсації частини податку на доходи фізичних осіб та військового збору (далі ‒ Порядок 1225).

Новація

З 29 січня 2025 року запроваджується новий вид допомоги для ВПО ‒ субсидія на оплату вартості або частину вартості найму (оренди) житла та компенсація частини податку на доходи фізичних осіб або єдиного податку та військового збору наймодавцю.

Право на отримання субсидії на оренду житла мають внутрішньо переміщені особи (далі ‒ ВПО), які перемістилися з територій, де ведуться (велися) бойові дії, або тимчасово окупованих територій та житло яких знищено або пошкоджено внаслідок бойових дій.

Право на отримання компенсації частини податку на доходи фізичних осіб та військового збору мають власники житлових приміщень, які передають такі приміщення для тимчасового проживання ВПО на визначений у договорі строк та плату.

Основні умови для надання субсидії на оренду житла та компенсації:

наймач та особи, які входять до складу домогосподарства, ‒ особи зі статусом ВПО, які перемістилися до будь-якого регіону, що перебуває під контролем України, і не мають у власності житла на цих територіях із загальною площею понад 13,65 м2 на кожного члена сім’ї або більше 35,22 м2 на домогосподарство;

житлове приміщення наймача знищене або пошкоджене й непридатне для проживання і відомості про таке приміщення внесено до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України;

наймач та особи, які входять до складу домогосподарства, не мають родинних звʼязків із власником житлового приміщення;

наймач не отримує допомогу на проживання ВПО, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.03.2022 № 332;

ВПО не є учасниками програми “Прихисток”.

Для встановлення права на призначення субсидії на оренду житла та компенсації наймач разом з наймодавцем повинні звернутися з документами, що посвідчують їх особи, до органів Пенсійного фонду України або до Центру надання адміністративних послуг та надати необхідні документи: заяву (згідно з додатком 2 Порядку 1225); договір найму (згідно з Додатком 1 Порядку 1225); копії інших документів (відомості про розірвання шлюбу, встановлення для подружжя режиму окремого проживання, стягнення аліментів, визначення місця проживання дитини з одним із батьків, рішення суду тощо).

Крім того, відповідні документи можна подати через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний додаток “Пенсійний фонд”, уповноважені банки та, за технічної можливості, через соціальний вебпортал електронних послуг Мінсоцполітики.

Світлана РИНДІНА, начальниця управління обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області