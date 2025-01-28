Олена Шуляк: Вирішення житлового питання допоможе повернути українців із-за кордону

У “Слузі Народу” назвали першочергові кроки для повернення людей із-за кордону

Голова партії “Слуга Народу”, нардеп Олена Шуляк переконана, що розв’язання зокрема житлового питання допоможе повернути додому тисячі українців, які виїхали за кордон через повномасштабне російське вторгнення.

Насамперед, за її словами, необхідно продовжувати програму “єВідновлення”, за якою українці отримують компенсації на ремонт, купівлю чи відбудову зруйнованого та пошкодженого житла. І в 2025 році на це держава виділяє 19 млрд грн. Водночас, наголошує нардеп, надважливо розширити дію програми й на українських переселенців, чиє зруйноване або пошкоджене житло залишилося в тимчасовій окупації. Відповідний механізм уже напрацьований, саме тому партія “Слуга Народу”, як додає Шуляк, добиватиметься якнайшвидшого розширення “єВідновлення”.

Одночасно, на думку Шуляк, варто й робити більш доступною іпотечну програму “єОселя” для купівлі житла. Насамперед для вимушених мігрантів за кордоном і ВПО. Мова йде зокрема про зниження відсоткової ставки з 7% до 3% і першого внеску з 20% до 15%.

Олена Шуляк також переконана, що вкрай ефективним у розв’язанні житлового питання для українців, які були змушені виїхати за кордон, буде реформування житлової політики, яка в Україні й досі регулюється Житловим кодексом 1983-го року. Власне, як один із “результатів”, сотні тисяч українців і досі стоять у квартирних чергах, з яких щорічно отримують житло не більше кількох сотень громадян.

Нова житлова політика, над розроблянням якої працюють партійці “Слуги Народу”, допоможе вирішити як застарілі житлові проблеми, накопичені роками, так і ті, що спровокувала війна. Відповідний законопроєкт передбачає створення низки механізмів, які дадуть можливість кожному українцю реалізувати своє право на житло. Зробити це можна буде за допомогою кількох інструментів. Мова йде про фінансово-кредитні механізми, які дадуть змогу придбати або побудувати собі житло. По-друге, йдеться про фонд соціального житла, яке перебуватиме у власності громад. Його надаватимуть тим родинам, які потребують соцзахисту: наприклад, це ті, хто залишився без домівки через війну або через аварійний стан будинку, це діти-сироти або люди з інвалідністю. Вартість оренди такого помешкання буде нижчою за ринкову, такою, яку зможе “потягнути” конкретна родина.

Окрім розв’язання житлового питання, на бажання українців повернутися з-за кордону впливатимуть ще два важливі фактори: безпековий чинник, тобто завершення війни та встановлення справедливого миру, а також можливість стабільного працевлаштування. Для цього останнім часом пропонується багато законодавчих змін, ініційованих командою влади. Серед останніх – ухвалення законопроєкту, який дає змогу розпочати певний бізнес без отримання ліцензій та дозволів до кінця воєнного стану. Для створення ж нових робочих місць, держава запроваджує дієві програми підтримки бізнесу. Це насамперед пільгове кредитування та надання грантів на власну справу.