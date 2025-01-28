Як отримати матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань у 2025 році? Пояснюють експерти

Військовослужбовці мають право на щорічну матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань. Це фінансова підтримка, яка може стати рятівною для тих, хто потрапив у скрутне становище. Хто може розраховувати на цю виплату, які підстави необхідні для її отримання та як подати заявку, роз’яснюють експерти Юридичного Гончаренко центру.

Щороку виплату матдопомоги визначає Міністр оборони України. Цьогоріч її передбачено дорученням №156/уд від 9 січня 2025 року.

Який розмір допомоги?

Розмір виплати дорівнює місячному грошовому забезпеченню військовослужбовця. Це включає посадовий оклад, оклад за військовим званням, надбавку за вислугу років і додаткові щомісячні виплати, але не враховує винагороди, зокрема «бойові».

Які підстави для отримання матеріальної допомоги у 2025 році?

інвалідність через поранення або травми . Якщо військовослужбовець отримав інвалідність унаслідок захисту Батьківщини, він має право на цю виплату.

. Якщо військовослужбовець отримав інвалідність унаслідок захисту Батьківщини, він має право на цю виплату. Сім’ї військових у полоні чи зниклих безвісти. Це стосується сімей військовослужбовців, які потрапили в полон (крім тих, хто здався добровільно), інтерновані в нейтральні держави чи зникли безвісти. Для підтвердження необхідно надати витяг із відповідного реєстру.

Також підставою може бути одна із зазначених подій, якщо вона трапилась у грудні 2024 або у 2025 році:

Смерть військовослужбовця або його рідних (дружини, чоловіка, дітей, батьків).

Поранення військовослужбовця чи членів його сім’ї (як-от контузії, травми, каліцтва), отримані внаслідок військової агресії російської федерації проти України.

Народження дитини або її усиновлення.

Порушення стану здоров’я військовослужбовця, його дружини (чоловіка), дітей та батьків військовослужбовця, що підтверджено відповідними медичними документами. Сюди належать захворювання на туберкульоз, ВІЛ/СНІД, гепатит В чи С, тривале лікування або реабілітація (понад 30 днів) через поранення, отримані під час захисту Батьківщини, лікування онкологічного захворювання.

Як подати заявку на отримання виплат?

«При подачі заявки важливо надати повний пакет документів, що підтверджують право на допомогу. Особливо це стосується медичних довідок чи рішень військово-лікарських комісій (ВЛК), які встановлюють зв’язок поранень або захворювань із захистом Батьківщини», — зазначає директор Юридичного Гончаренко центру Микола Брюховецький.

Щоб отримати матеріальну допомогу, військовослужбовець повинен:

Написати рапорт на ім’я свого командира. У рапорті вказується причина звернення.

на ім’я свого командира. У рапорті вказується причина звернення. Додати підтверджуючі документи: медичні довідки, витяги з реєстрів чи інші офіційні папери.

Рішення щодо виплати ухвалює командир військової частини. Зразок рапорту можна знайти на платформі Турбота або подати його через застосунок Армія+.