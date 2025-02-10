Історія одного котлована

Якщо вам не вистачило майже двадцяти років, щоб сфотографуватися на тлі паркану у стилі лофт, яким обнесено котлован на розі вулиць вулиць Чорновола й Гоголя в Кропивницькому, – поспішіть, бо «пам’ятка архітектури» доживає останні дні.

Принаймні Кіровоградська обласна прокуратура пообіцяла, що незабаром огорожу буде знесено і нарешті здійсниться давня мрія територіальної громади – отримати доступ до своєї власності, схованої за парканом. Так, яма все ще належить місту і в документах значиться як земельна ділянка площею 3400 квадратних метрів.

Історія котлована така. 2007 року міська рада дала дозвіл корпорації «Система ССБ» на будівництво адміністративного приміщення. «Система ССБ» – це, як відомо, компанія Станіслава Семеновича Березкіна, нині покійного. У ті роки він належав до команди, яка управляла містом, деякий час був першим заступником міського голови Валерія Кальченка. 2009 року «Система ССБ» отримала в оренду облюбовану ділянку в самому центрі міста. Вирила котлован, обклала його по периметру бетонними блоками і обгородила територію парканом – щоб некультурні люди не користувалися нею як громадським туалетом.

2019 року ті блоки з ямою купило на аукціоні за триста тисяч гривень ТОВ «Зартех». Офіційно оформили купівлю-продаж об’єкта незавершеного будівництва, стан готовності якого – шість відсотків. ТОВ «Зартех» спробувало оформити на себе й оренду ділянки, але міська рада запручалася. Дійшло до Верховного Суду, і той 2023 року відмовив ТОВ «Зартех» в претензіях не право володіти котлованом. Яма опинилася у повному володінні громади: хочеш – басейн облаштовуй, хочеш – сквер розбивай. Адже в дощові місяці котлован – повен води, а дерева які гарні поросли в ньому без санітарної обрізки – і ясенелистий клен, і оцтове дерево! Щоправда, садівники бояться їх як вогню: мовляв, дуже агресивні, а ростуть навіть у щебні. Навіть дивно, що в цій рослинності не завелися вовки.

Тим часом непомітно для широкої громадськості бетонні блоки на дні котлована опинилися у власності ТОВ «Оптімастейт», зареєстрованого в столиці. З ним і судилася прокуратура, просячи в суду скасувати державну реєстрацію тих блоків як об’єкта незавершеного будівництва. Прокуратура доводила, що за легалізацією недобуду криється спроба набути право на земельну ділянку. Мовляв, ніякого будівництва там не ведеться, техніки не видно, тільки непролазні хащі.

Судові змагання тривали не один місяць, і нарешті Центральний апеляційний господарський суд постановив рішення, згідно з яким державна реєстрація недобуду скасовується, а перешкоди у користуванні територіальної громади ділянкою мають бути усунуті.

Перешкоди – це про паркан. Далі, мабуть, буде звернення до лісництва, яке видає бажаючим лісорубні квитки.

Віктор Іваненко, «УЦ».