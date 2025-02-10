«Love is found» від Світлани Польової

Минулого тижня Кіровоградська обласна філармонія вкотре порадувала кропивничан – любителів світових хітів. Сольний концерт Світлани Польової показав, що її виконавський рівень не поступається європейському. А музиканти, які супроводжували її співи, теж самовіддано доводили це.

З кожним виступом, з кожним новим концертом Світлана Польова набуває впевненості та професійної досконалості, до яких додаються зовнішня краса та внутрішній драйв. Співачка однозначно має талант, бажання створювати щось нове, розвиватися й удосконалювати свої артистичні здібності. «Кожна виконана нею пісня ніби відображає багатогранність її характеру як артиста. Звичайно, за цією красивою картинкою стоїть титанічна праця великої команди професіоналів, кожен із яких вкладає душу та відмінно виконує свою місію, щоб глядач був задоволений», – зазначила художній керівник філармонії Анна Шуть.

Цю командну роботу створювали солісти Іванна Неділенко, Людмила Царенко та Олексій Козачинський, інструменталісти Станіслав Матвієнко, Олена Смотренко, Артем Гасленко, Дмитро Дорош, Віталій Присяжний та інструментальний бенд: Дмитро Польовий, Андрій Стеценко і Дмитро Трифонов. У їх супроводі та у виконанні Світлани пролунали такі хіти як «Libertango» П’яццоли, «Sing, sing» Пріми, «Judas» з репертуари Леді Гаги та багато інших. Окремі номери вдало орнаментували артистки балету академічного театру музики, пісні і танцю «Зоряни».