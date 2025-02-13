Цьогоріч держава інвестує рекордні суми у виробництво та закупівлю зброї

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Скільки коштів держава спрямовує на виробництво та закупівлю зброї, розказали в парламенті

Щонайменше 739 млрд грн цього року спрямує держава на програми виробництва та закупівлі зброї. Це рекордний бюджет за час повномасштабної війни, говорить голова партії “Слуга Народу” та народний депутат Олена Шуляк.

“Президент України Володимир Зеленський, його Офіс, Кабінет міністрів, Верховна Рада, зокрема й наша партія “Слуга Народу”, працюють на своїх напрямах, щоб якомога швидше наблизити справедливий мир. Одним із головних інструментів і гарантів справедливого миру є міцні Сили оборони України, оснащені найновішою зброєю та “прокачені” до такого рівня, який би самим фактом свого існування відбивав бажання у ворога не просто продовжувати чи розширювати воєнну зону, а й навіть думати в майбутньому про нову спробу агресії. Саме тому держава інвестує значні ресурси в зміцнення українського війська”, – говорить Олена Шуляк.

За її словами, держава робить акцент саме на закупівлю української зброї та техніки, які вже добре відтестовані та перевірені практикою на полі бою. Торік укладені перші довгострокові контракти на кілька років, цьогоріч така практика продовжуватиметься, щоб стати нормою для виробників озброєння та військової техніки.

Вклад у зміцнення українського війська зі свого боку зробила й партія “Слуга Народу”. Ще на початку війни, як говорить Олена Шуляк, політична сила переглянула свої пріоритети, що дало їй змогу економити значні кошти зі свого фінансування та направляти їх на підтримку Сил оборони. Так, за час повномасштабної війни партія спрямувала на армію вже 400 млн грн, а також ще 49 млн грн зекономлених коштів фінансування партія направила до державного бюджету. За ці кошти закупили, зокрема, вітчизняні протитанкові ракетні комплекси “Стугна-П” для Національної гвардії та 2000 систем радіоелектронної боротьби, які також виготовлені в Україні. Озброєння вже перебуває на фронті.

Також, за словами очільниці партії, в лавах ЗСУ зараз воюють кілька сотень представників політсили та активу, серед яких, на жаль, уже є втрати.

Нагадаємо, раніше Олена Шуляк заявляла, що понад 10,5 млрд грн держава планує спрямувати цього року на підтримку ветеранів. На ці кошти будуть розвиватися як наявні ветеранські програми, так і запроваджуватися нові.