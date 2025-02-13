В этом году государство инвестирует рекордные суммы в производство и закупку оружия

Сколько средств государство направляет на производство и закупку оружия, рассказали в парламенте

Как минимум 739 млрд грн в этом году направит государство на программы производства и закупки оружия. Это рекордный бюджет за время полномасштабной войны, говорит глава партии “Слуга Народа” и народный депутат Елена Шуляк.

“Президент Украины Владимир Зеленский, его Офис, Кабинет министров, Верховная Рада, в том числе и наша партия “Слуга Народа”, работают на своих направлениях, чтобы как можно скорее приблизить справедливый мир. Одним из главных инструментов и гарантов справедливого мира являются наши Силы обороны Украины, оснащенные новейшим оружием и “прокачанные” до такого уровня, который самим фактом своего существования отбивал желание у врага не просто продолжать или расширять военную зону, но и даже думать в будущем о новой попытке агрессии. Именно поэтому государство инвестирует значительные ресурсы в укрепление украинского войска”, – говорит Елена Шуляк.

По ее словам, государство делает акцент именно на закупку украинского оружия и техники, которые уже хорошо оттестированы и проверены практикой на поле боя. В прошлом году, кстати, уже заключены первые долгосрочные контракты на несколько лет, в этом году такая практика будет продолжаться, чтобы стать нормой для производителей вооружения и военной техники.

Вклад в укрепление украинской армии со своей стороны внесла и партия “Слуга Народа”. Еще в начале войны, как говорит Елена Шуляк, политическая сила пересмотрела свои приоритеты, что позволило ей экономить значительные средства своего финансирования и направлять их на поддержку Сил обороны. Так, за время полномасштабной войны партия направила на армию уже 400 млн грн, а также еще 49 млн грн сэкономленных средств финансирования партия направила в государственный бюджет. За эти средства закупили, в частности, отечественные противотанковые ракетные комплексы “Стугна-П” для Национальной гвардии и 2000 систем радиоэлектронной борьбы, также изготовленных в Украине. Вооружение уже находится на фронте.

Также, по словам главы партии, в рядах ВСУ сейчас воюют несколько сотен представителей политсилы и актива, среди которых, к сожалению, уже есть потери.

Напомним, ранее Елена Шуляк заявляла, что более 10,5 млрд грн государство планирует направить в этом году на поддержку ветеранов. На эти средства будут развиваться как существующие ветеранские программы, так и внедряться новые.