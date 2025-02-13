Юристи-волонтери створили онлайн-бібліотеку корисних ресурсів та ініціатив для військових, ветеранів та їхніх родин

Мережа освітньо-культурних просторів Гончаренко центр створила безкоштовну онлайн-бібліотеку для військовослужбовців Сил оборони, ветеранів, членів їхніх родин та військовозобов’язаних українців. Тут зібрані корисні матеріали та ресурси — довідники, інструкції, зразки документів та юридичні пам’ятки, які можуть знадобитися українцям.

Онлайн-бібліотека доступна за цим посиланням.

Як повідомляє керівник юридичного центру мережі Микола Брюховецький, цю бібліотеку створили у відповідь на численні запити щодо юридичних питань, матеріальної та психологічної підтримки від військових, ветеранів та їхніх родин.

«Наші юристи щодня безоплатно консультують сотні захисників, які шукають відповіді на важливі питання: оформлення статусу УБД, виплати, реабілітація, адаптація після служби. Щоб зробити цю інформацію ще доступнішою, ми зібрали її в одному місці — у форматі зручної онлайн-бібліотеки», — зазначив Микола Брюховецький.

Колекція матеріалів включає розділи з таких тематик:

Юридична допомога (права військовослужбовців, зразки рапортів, алгоритми дій у правових питаннях);

Психологічна підтримка (інформація про реабілітацію, поради щодо подолання стресу);

Адаптація до цивільного життя (покрокові інструкції, соціальні програми для ветеранів);

Стосунки в родині (поради щодо збереження та відновлення сімейних відносин після повернення з війни).

Юристи-волонтери кажуть: колекція матеріалів постійно поповнюється. Окрім бібліотеки, військові та їхні рідні можуть отримати безоплатні юридичні консультації через гарячі лінії Гончаренко центрів.

Гарячі лінії юридичної підтримки для військових та ветеранів працюють за номерами +38 067 204 22 06, +38 095 116 88 87, +38 093 744 00 36 (08:00–19:00 у будні, 09:00–18:00 у вихідні), для жінок із родин військових: +38 067 204 22 07 (09:00–18:00 у будні), для українців за кордоном: +38 050 888 90 17 (09:00–18:00 у будні); для переселенців: +38 067 428 28 64, +38 050 107 88 83, +38 093 377 44 04 (09:00–18:00 у будні).