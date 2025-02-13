Які пільги гарантує держава для членів сімʼї загиблого Героя України

Розʼяснення від юристів Українського ветеранського фонду

*Які пільги гарантує держава для членів сімʼї загиблого Героя України*

*/Члени сім’ї загиблого Героя України, окрім загальних пільг,

користуються низкою додаткових пільг та виплат. Яких саме — розповідають

юристи Українського ветеранського фонду Мінветеранів./*

*/Одноразова грошова винагорода/*

Людина, яка має звання Герой України, має право на одноразову грошову

винагороду. Якщо за життя таку виплату не отримав особисто Герой

України, кошти можуть бути виплачені членам сім’ї Героя України. До

членів сім’ї Героя України належать дружина (чоловік), діти, батьки.

Виплату грошової винагороди здійснює Пенсійний фонд України,

перераховуючи кошти на поточні рахунки в установах банків, що зазначені

в заявах одержувачів грошової винагороди.

Гроші виплачуються рівними частинами членам сім’ї, якщо їх не було

виплачено Герою України у зв’язку з його смертю (загибеллю).

Грошова винагорода, призначена члену сім’ї і не отримана ним у зв’язку з

його смертю, виплачується рівними частинами іншим членам сім’ї.

*/Допомога у разі смерті (загибелі)/*

Дружина (чоловік) і діти віком до 18 років у разі смерті (загибелі)

особи, що має особливі заслуги перед Батьківщиною, мають право на

одноразову допомогу в розмірі п’яти прожиткових мінімумів, затверджених

на день смерті (загибелі), у розрахунку на місяць на одну особу. Це

передбачено Законом України «Про основні засади соціального захисту

ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» (п. 25 ст. 9).

Для оформлення виплати необхідно звернутися в органи соціального захисту

населення.

*/Щомісячні грошові виплати/*

Відповідно до Закону України «Про щомісячну грошову виплату деяким

категоріям громадян» та Постанови Кабінету Міністрів України №79 від

20.01.2023 року члени сім’ї загиблого Героя України мають право на

отримання щомісячних грошових виплат.

Грошова виплата здійснюється в розмірі мінімальної заробітної плати,

встановленої на 1 січня календарного року (із розрахунку на місяць).

Зверніть увагу, що людям, які одночасно мають право на отримання

зазначеної щомісячної грошової виплати, а також пенсії відповідно до

Закону України “Про пенсії за особливі заслуги перед Україною” чи

підвищення та/або надбавки до пенсії, щомісячного довічного грошового

утримання або державної соціальної допомоги, що виплачується замість

пенсії, відповідно до Законів України “Про статус ветеранів війни,

гарантії їх соціального захисту”, “Про жертви нацистських

переслідувань”, виплата здійснюється за однією з підстав за вибором особи.

*/Надбавка до пенсії /*

У разі смерті особи, яка мала право на пенсію за особливі заслуги,

непрацездатні члени сім’ї померлого мають право на встановлення надбавки

до пенсії у таких розмірах:

*

за наявності одного непрацездатного члена сім’ї — 70 відсотків

надбавки до пенсії померлого годувальника або надбавки до пенсії, що

могла бути йому встановлена;

*

двох і більше непрацездатних членів сім’ї — 90 відсотків.

Про це зазначено в Законі України «Про пенсії за особливі заслуги перед

Україною».

*/Додаткові пільги/*

Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та

інших громадян похилого віку в Україні» встановлює такі додаткові пільги

для членів сімʼї загиблого Героя України:

*

першочергове безплатне особисте і безплатне членів їхніх сімей

(дружини (чоловіка) і дітей віком до 18 років) обслуговування в

амбулаторно-поліклінічних закладах усіх типів та видів; позачергова

безплатна особиста і безплатна членів їхніх сімей (дружини

(чоловіка) і дітей віком до 18 років) госпіталізація і лікування в

стаціонарах, госпіталях, лікарнях, а також збереження безплатного

обслуговування зазначених осіб у поліклініках та інших медичних

закладах, до яких вони були прикріплені у період роботи до виходу на

пенсію. Зазначені пільги зберігаються за одним із подружжя, що

пережило, і дітьми віком до 18 років;

*

звільнення від квартирної плати, незалежно від форм власності

житлового фонду, оплати комунальних послуг у межах норм,

встановлених законодавством (водопостачання, каналізація, газ,

електроенергія, гаряче водопостачання, центральне опалення, а в

будинках, що не мають центрального опалення, — надання палива,

придбаного у межах норм, встановлених для продажу населенню, та інші

види комунальних послуг), від плати за користування домашнім

телефоном і позавідомчою охоронною сигналізацією житла незалежно від

виду житлового фонду. Зазначені пільги зберігаються за одним із

подружжя, що пережило, і батьками Героїв України;

*

безплатне поховання померлого (загиблого) Героя України;

*

спорудження на могилі померлого (загиблого) надгробка за

встановленим Урядом України зразком.

Окрім того, 26 серпня 2024 року Указом Президента Статут звання Герой

України доповнено пунктом про те, що в разі присвоєння звання Герой

України з удостоєнням ордена “Золота Зірка” посмертно або в разі смерті

особи, якій присвоєно звання Герой України із врученням ордена “Золота

Зірка”, одноразова адресна допомога у вигляді житлового приміщення для

постійного проживання може надаватися членам сімей таких осіб незалежно

від перебування таких осіб на обліку громадян, які потребують поліпшення

житлових умов. Водночас, зазначимо, порядок отримання адресної допомоги

у вигляді житлового приміщення ще не встановлений.

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