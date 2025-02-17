111-та стаття, «доля молодьожная»

СБУ затримала на Кіровоградщині двадцятирічного жителя Київщини та його тутешнього сімнадцятирічного спільника, які спробували шпигувати в інтересах росії.

Старший з них шукав у Telegram легкого заробітку і знайшов – отримав пропозицію збирати інформацію про розташування і рух військової техніки. Прибувши на Кіровоградщину, заходився виконувати ворожі завдання. І залучив місцевого неповнолітнього. Той спробував закріпити GPS-трекер на авто, яке супроводжує колони ЗСУ. Тоді його й «взяли» працівники СБУ. Водночас затримали напарника. Обшуки підтвердили: ці двоє займалися шпигунством.

Старшого взято під варту. Йому інкримінують державну зраду (стаття 111 Кримінального кодексу). За це передбачено довічне ув’язнення.

СБУ й раніше викривала на Кіровоградщині ймовірних зрадників. Один з підозрюваних за 111-тою статтею – 38-літній житель Кропивницького району Сергій К. Згідно з матеріалами досудового слідства, до війни К. бував на заробітках у росії, там його й завербувала фсб. За успішне виконання завдань обіцяла сприяння у виїзді до росії й отриманні російського громадянства. У лютому 2023 року К. через Telegram отримав від такого собі Віктора завдання збирати та передавати йому інформацію про розташування воєнізованих підрозділів на Кіровоградщині, про рух військової техніки, зокрема поставленої Заходом. У червні того ж року Віктор зажадав від К. влаштуватися охоронцем на заводі, який підпорядковується концерну «Укроборонпром», збирати відомості про роботу підприємства і передавати цю інформацію їм, у фсб. Наприкінці червня К. влаштувався завгоспом на ДП «Ремонтний завод радіотехнічного обладнання». 4 липня 2023 року сфотографував телефоном документи підприємства, які містять секретну інформацію, і відправив Вікторові. Одразу ж нагодилися працівники СБУ…

Справа стосовно К. розглядається у Кіровському райсуді Кропивницького. Обвинувачений стверджує, що став жертвою провокації з боку СБУ. 15 січня 2025 року райсуд продовжив його арешт ще на два місяці. Той оскаржив цю ухвалу – хоче, щоб запобіжний захід замінили на домашній арешт. 11 лютого Кропивницький апеляційний суд відмовив йому.

Віктор Іваненко, «УЦ».