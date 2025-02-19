Стало известно, в каких областях государство построит и отремонтирует больницы в этом году

Циклотроны, КТ, МРТ и ускорители: известно, какая медицинская техника появится в этом году в региональных больницах

В этом году государство планирует строительство и обновление 15 важных больниц в 12 регионах: Харьковской, Николаевской, Ровенской, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Сумской, Херсонской, Черниговской и Черновицкой областях. Среди проектов, в частности, есть подземная больница, онкологические и реабилитационные центры. Отдельно запланировано восстановить детскую больницу “Охматдет” в Киеве, по которой россияне ударили ракетой летом прошлого года.

Об этом заявила глава партии “Слуга Народа”, народный депутат Елена Шуляк.

“Современная, доступная и качественная – вот такую ​​медицину создает в Украине команда Президента Владимира Зеленского. Большой механизм, слаженно работающий на всех уровнях: от амбулатории в селе до специализированной больницы в областном центре. Каждый украинец, независимо от того, живет ли он в городе, в отдаленном селе или в прифронтовом регионе, должен быть уверен в том, что сможет позаботиться о своем здоровье”, – отмечает Елена Шуляк.

Она добавляет, что миллионы гривен государство вместе с международными партнерами инвестирует в этом году также в закупку нового и передового медицинского оборудования.

В политической силе отмечают, что речь идет, в частности, о покупке циклотронов (аппарат, использующийся для диагностики онкологии – ред.) на сумму 866 млн грн. Эту технику получат Львовский национальный медуниверситет, Национальный институт рака, Университетская больница Нацуниверситета здравоохранения имени Шупика в Кривом Роге.

В то же время, больницы в нескольких регионах Украины получат еще шесть линейных ускорителей стоимостью 347 млн ​​грн. Линейный ускоритель – это снайпер в лечении рака, ведь он бьет по опухоли, не затрагивая здоровые ткани. В прошлом году государство приобрело 15 таких аппаратов.

Кроме того, в течение 2025 года в украинские больницы направят и 27 аппаратов МРТ стоимостью 1,2 млрд грн. Это, акцентируют в политсиле, вдобавок к уже поставленным в прошлом году 15 единиц МРТ.

В течение последних двух лет государство запустило 36 аппаратов КТ на сумму почти полмиллиона гривен. Еще 20 единиц техники будут доставлены в больницы в этом году.

“За время войны свыше 950 медицинских объектов полностью или частично восстановлено. Более 100 тыс. единиц техники и медицинских приборов передано в медучреждения. Это ощутимый и видимый результат работы большой команды Президента Украины Владимира Зеленского. И партия “Слуга Народа”, наши депутаты в парламенте, в местных советах и ​​дальше будут поддерживать все решения, которые будут помогать защищать свое здоровье всем украинцам, а особенно нашим ветеранам и ветеранкам, защитникам и защитницам, для которых государство расширяет уже существующие программы поддержки и внедряет новые, в том числе и в сфере медицины”, – резюмирует Елена Шуляк.

Напомним, как ранее сообщалось, с марта в Украине подешевеет лекарство. Стоимость сотни популярнейших препаратов упадет на 30%, все остальные медикаменты потеряют в цене 20%. В то же время, в этом году произошло крупнейшее расширение программы “Доступные лекарства”. В программу добавили 50 новых препаратов и благодаря этому дополнительно 500 тыс. украинцев смогут существенно снизить затраты на лечение. Все эти шаги внедряют по заданию Президента Зеленского, чтобы поддержать финансовую стойкость украинских семей и дать им больше возможностей позаботиться о своем здоровье.