Цьогоріч держава планує будівництво та оновлення 15-ти важливих лікарень

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Стало відомо, в яких областях держава збудує та відремонтує лікарні цього року

Циклотрони, КТ, МРТ і прискорювачі: відомо, яка медична техніка з’явиться цього року в регіональних лікарнях

Цього року держава планує будівництво та оновлення 15-ти важливих лікарень у 12 регіонах: Харківській, Миколаївській, Рівненській, Дніпропетровській, Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Сумській, Херсонській, Чернігівській і Чернівецькій областях. Серед проєктів, зокрема, є підземна лікарня, онкологічні та реабілітаційні центри. Окремо заплановано відновити дитячу лікарню “Охматдит” у Києві, по якій росіяни вдарили ракетою влітку минулого року.

Про це заявила голова партії “Слуга Народу”, народний депутат Олена Шуляк.

“Сучасна, доступна та якісна – ось таку систему медицини створює в Україні команда Президента Володимира Зеленського, зокрема й партія “Слуга Народу”. Великий механізм, який злагоджено працює на всіх рівнях: від амбулаторії в селі до спеціалізованої лікарні в обласному центрі. Кожен українець, незалежно від того, живе він у місті, у віддаленому селі чи в прифронтовому регіоні, має бути впевнений у тому, що зможе подбати про своє здоров’я”, – зазначає Олена Шуляк.

Вона додає, що мільйони гривень держава разом із міжнародними партнерами інвестує цього року також у закупівлю нового й передового медичного обладнання.

Запланована купівля циклотронів (апарат, що використовують для діагностики онкології – ред.) на суму 866 млн грн. Цю техніку отримають Львівський національний медуніверситет, Національний інститут раку, Університетська лікарня НУОЗУ імені Шупика в Кривому Розі.

Лікарні в кількох регіонах України отримають шість лінійних прискорювачів вартістю 347 млн грн. Лінійний прискорювач – це снайпер у лікуванні раку, адже він “б’є” по пухлині, не зачіпаючи здорові тканини. Торік держава поставила 15 таких апаратів.

Протягом 2025 року в українські лікарні поставлять і 27 апаратів МРТ вартістю 1,2 млрд грн. Це, акцентують у партії “Слуга Народу”, додатково до вже поставлених торік 15 одиниць МРТ.

Протягом останніх двох років держава запустила 36 апаратів КТ на суму майже пів мільйона грн. Іще 20 одиниць техніки доставлять у лікарні цього року.

“За час війни понад 950 медичних об’єктів повністю або частково відновлено. Понад 100 тис. одиниць техніки та медичних приладів передано в медзаклади. Це відчутний і видимий результат роботи великої команди Президента України Володимира Зеленського. І партія “Слуга Народу”, наші депутати в парламенті, у місцевих радах і надалі будуть підтримувати всі рішення, які допомагатимуть захищати своє здоров’я всім українцям, а особливо нашим ветеранам і ветеранкам, захисникам і захисницям, для яких держава розширює вже наявні програми підтримки та запроваджує нові, зокрема й у сфері медицини”, – резюмує Олена Шуляк.

Нагадаємо, як раніше повідомлялося, з березня в Україні здешевшають ліки. Вартість сотні найпопулярніших препаратів впаде на 30%, всі інші медикаменти втратять в ціні 20%. Водночас цього року відбулося найбільше розширення програми “Доступні ліки”. В програму додали 50 нових препаратів, і завдяки цьому додатково 500 тис. українців зможуть суттєво зменшити витрати на лікування. Всі ці кроки запроваджують за завданням Президента Зеленського, щоб підтримати фінансову стійкість українських родин і дати їм більше можливостей попіклуватися про своє здоров’я.