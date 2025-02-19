Цьогоріч держава планує будівництво та оновлення 15-ти важливих лікарень

Стало відомо, в яких областях держава збудує та відремонтує лікарні цього року
Циклотрони, КТ, МРТ і прискорювачі: відомо, яка медична техніка з’явиться цього року в регіональних лікарнях
Цього року держава планує будівництво та оновлення 15-ти важливих лікарень у 12 регіонах: Харківській, Миколаївській, Рівненській, Дніпропетровській, Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Сумській, Херсонській, Чернігівській і Чернівецькій областях. Серед проєктів, зокрема, є підземна лікарня, онкологічні та реабілітаційні центри. Окремо заплановано відновити дитячу лікарню “Охматдит” у Києві, по якій росіяни вдарили ракетою влітку минулого року.
Про це заявила голова партії “Слуга Народу”, народний депутат Олена Шуляк.
“Сучасна, доступна та якісна – ось таку систему медицини створює в Україні команда Президента Володимира Зеленського, зокрема й партія “Слуга Народу”. Великий механізм, який злагоджено працює на всіх рівнях: від амбулаторії в селі до спеціалізованої лікарні в обласному центрі. Кожен українець, незалежно від того, живе він у місті, у віддаленому селі чи в прифронтовому регіоні, має бути впевнений у тому, що зможе подбати про своє здоров’я”, – зазначає Олена Шуляк.
Вона додає, що мільйони гривень держава разом із міжнародними партнерами інвестує цього року також у закупівлю нового й передового медичного обладнання.
- Запланована купівля циклотронів (апарат, що використовують для діагностики онкології – ред.) на суму 866 млн грн. Цю техніку отримають Львівський національний медуніверситет, Національний інститут раку, Університетська лікарня НУОЗУ імені Шупика в Кривому Розі.
- Лікарні в кількох регіонах України отримають шість лінійних прискорювачів вартістю 347 млн грн. Лінійний прискорювач – це снайпер у лікуванні раку, адже він “б’є” по пухлині, не зачіпаючи здорові тканини. Торік держава поставила 15 таких апаратів.
- Протягом 2025 року в українські лікарні поставлять і 27 апаратів МРТ вартістю 1,2 млрд грн. Це, акцентують у партії “Слуга Народу”, додатково до вже поставлених торік 15 одиниць МРТ.
- Протягом останніх двох років держава запустила 36 апаратів КТ на суму майже пів мільйона грн. Іще 20 одиниць техніки доставлять у лікарні цього року.
“За час війни понад 950 медичних об’єктів повністю або частково відновлено. Понад 100 тис. одиниць техніки та медичних приладів передано в медзаклади. Це відчутний і видимий результат роботи великої команди Президента України Володимира Зеленського. І партія “Слуга Народу”, наші депутати в парламенті, у місцевих радах і надалі будуть підтримувати всі рішення, які допомагатимуть захищати своє здоров’я всім українцям, а особливо нашим ветеранам і ветеранкам, захисникам і захисницям, для яких держава розширює вже наявні програми підтримки та запроваджує нові, зокрема й у сфері медицини”, – резюмує Олена Шуляк.
Нагадаємо, як раніше повідомлялося, з березня в Україні здешевшають ліки. Вартість сотні найпопулярніших препаратів впаде на 30%, всі інші медикаменти втратять в ціні 20%. Водночас цього року відбулося найбільше розширення програми “Доступні ліки”. В програму додали 50 нових препаратів, і завдяки цьому додатково 500 тис. українців зможуть суттєво зменшити витрати на лікування. Всі ці кроки запроваджують за завданням Президента Зеленського, щоб підтримати фінансову стійкість українських родин і дати їм більше можливостей попіклуватися про своє здоров’я.
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