Для страхувальників ‒ про капіталізацію платежів у разі ліквідації підприємства

Капіталізація платежів щодо зобов’язань перед потерпілими на виробництві здійснюється до Пенсійного фонду України (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2023 року № 95 “Деякі питання капіталізації платежів у випадках ліквідації страхувальників”), наприклад, у зв’язку з банкрутством страхувальника для задоволення вимог, що виникли з його зобов’язань внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров’ю застрахованим особам (відповідно до статті 1205 Цивільного Кодексу України).

Що означає термін “капіталізація платежів”?

“Капіталізація платежів” ‒ суми грошових зобов’язань страхувальника у випадку його ліквідації (у тому числі у зв’язку з банкрутством), що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров’ю застрахованим особам, які належить сплатити до Пенсійного фонду України для забезпечення страхових виплат і витрат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.

Капіталізація платежів проводиться щодо кожної застрахованої особи з урахуванням заборгованості за попередні роки та необхідних подальших платежів для забезпечення страхових виплат і витрат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.

Який механізм обчислення капіталізації платежів?

заробітна плата потерпілого;

відсоток втрати професійної працездатності;

витрати на догляд за потерпілим;

види соціальної допомоги відповідно до медичного висновку;

одноразова допомога в разі стійкої втрати професійної працездатності або смерті потерпілого та інші виплати, передбачені законодавством (Порядок капіталізації платежів до Фонду соціального страхування України у випадках ліквідації страхувальників, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 986).

Капіталізація платежів розраховується на період, що визначається як різниця між середньою очікуваною тривалістю життя для чоловіків і жінок у країні та віком особи на момент її проведення.

У кредиторських вимогах Пенсійного фонду України до страхувальника, щодо якого розпочато ліквідацію, зазначається сума грошових зобов’язань, обчислена з урахуванням кожного платежу, що підлягає капіталізації.

Суми капіталізованих платежів відповідно до зазначених кредиторських вимог у випадку ліквідації страхувальника перераховуються територіальному управлінню Пенсійного фонду України, в якому страхувальник перебуває на обліку.

Сніжана СОЛОВЕЙ, начальниця фінансово-економічного управління Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області