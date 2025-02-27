“ПРОВЕСІНЬ” – XXХ

28 лютого-02 березня 2025 року на базі Кропивницького музичного фахового коледжу та КЗ “Музична школа № 2 імені Ю.С.Мейтуса міста Кропивницького” відбудеться ХХХ Всеукраїнський фестиваль-конкурс виконавців на народних музичних інструментах “ПРОВЕСІНЬ”.

Фестиваль-конкурс традиційно проходить під патронатом факультету народних інструментів Національної музичної академії імені П.І.Чайковського, професорсько-викладацький склад якого очолює журі в усіх номінаціях конкурсу.

28 лютого о 16.00 в концертній залі Кропивницького музичного фахового коледжу (вул. Євгена Маланюка, 4) відбудеться урочистий концерт-відкриття фестивалю-конкурсу за участю:

ОРКЕСТРУ НАРОДНИХ ІНСТРУМЕНТІВ “ДИВЕРТИСМЕНТ” Кропивницького музичного фахового коледжу (художній керівник і диригент Вікторія Онолова);

Віти-Вікторії ЗАДОРОЖНОЇ (бандура) – старшої викладачки Національної музичної академії України ім.П.І.Чайковського, доктора мистецтва;

дуету у складі Владислави БІЛОУС (домра) – професора Національної музичної академії України ім. П.І.Чайковського, кандидата мистецтвознавства, та Олексія ТАРАНА (гітара) – старшого викладача Київського столичного університету імені Бориса Грінченка.

За 30 років фестиваль-конкурс “ПРОВЕСІНЬ” набув статусу найбільшого академічного народно-інструментального форуму на теренах України.

На конкурс, який проходить у змішаному форматі в 9 номінаціях за інструментами (“Баян”, “Акордеон”, “Гітара”, “Домра”, Бандура” (інструментальна та вокальна), “Цимбали”, “Сопілка”, “Балалайка”), надійшло загалом 217 заявок, з яких 130 від учнів мистецьких шкіл та 87 від студентів мистецьких коледжів з 22 областей України. 48 конкурсантів візьмуть участь у творчих випробуваннях у офлайн-форматі.

01-02 березня журі конкурсу здійснить конкурсне прослуховування виконання програм учасників та на засіданнях за номінаціями визначить переможців у розрізі чотирьох вікових категорій.

З відеозаписів переможців конкурсу складом журі буде відібрано найкращі за якістю виконання твори та сформовано онлайн-концерт лауреатів, який організатори розмістять на YouTube-каналі Кропивницького музичного фахового коледжу (www.youtube.com/@kmfc-ua) орієнтовно 07 березня 2025 року.