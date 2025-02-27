Кредитні пільги для військовослужбовців: що варто знати? Пояснюють експерти

Військовослужбовці мають право на пільги за кредитними зобов’язаннями. Для резервістів і військовозобов’язаних ці пільги починають діяти з моменту призову під час мобілізації та зберігаються до завершення воєнного стану. Про те, на які кредитні пільги мають право військові, розповідають експерти Юридичного Гончаренко центру.

Військовослужбовців та резервістів звільняють від сплати відсотків за своїми кредитними зобов’язаннями відповідно до частини 15 статті 14 закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей».

Хто може скористатися пільгами?

Військовослужбовці, призвані на службу під час мобілізації або на особливий період, зокрема резервісти.

Чоловіки та дружини військовослужбовців, які були мобілізовані.

Військовослужбовці, які під час особливого періоду брали чи беруть участь у бойових діях для захисту України.

Які саме пільги передбачені?

звільнення від сплати відсотків за користування кредитом (однак пільги не стосуються погашення основного боргу за кредитною заборгованістю;

звільнення від сплати штрафів/пені за несвоєчасну сплату платежів по кредиту.

Ці пільги стосуються не тільки банківських установ, а й усіх кредитних організацій, зокрема МФО, ломбардів, кредитних спілок, лізингових компаній та інших юридичних осіб і фізичних осіб, які надають фінансові послуги.

«Винятки становлять кредитні договори на придбання житла чи автомобіля, а також на встановлення сонячних і вітрових електроустановок, якщо відсотки за ними можуть бути компенсовані третіми особами або державою», — ділиться директор Юридичного Гончаренко центру Микола Брюховецький.

Під час воєнного стану військовослужбовці звільняються від сплати військового збору, а ті, хто є фізичними особами-підприємцями, не сплачують ПДФО та єдиний податок і не зобов’язані подавати звітність. Якщо ж у ФОПа немає найманих працівників, протягом усього періоду військової служби він також звільняється від нарахування та сплати ЄСВ за себе та від подання відповідної звітності.

Які документи потрібні?

військовий квиток із відповідними відмітками;

довідку з військкомату або військової частини про призов;

витяг із наказу або довідку про зарахування до військової частини;

довідку про безпосередню участь у бойових діях (Додаток 6 до Постанови КМУ № 413/2014);

контракт про проходження військової служби (для військовослужбовців-контрактників).

Що робити, якщо у пільгах відмовляють?

Якщо банк порушує права військовослужбовців на отримання цих пільг, вони можуть звернутися до Національного банку України за номером 0 800 505 240 або на адресу nbu@bank.gov.ua. Звернення та скарги також можна подавати за цим посиланням.

Для підтвердження статусу військовослужбовця або резервіста необхідно надати:

військовослужбовцям – військовий квиток із відповідними відмітками або довідку про призов на військову службу, видану військкоматом чи військовою частиною;

резервістам – витяг із наказу або довідку про зарахування до списків частини, видану військовою частиною (відповідно до листа МОУ від 21 серпня 2014 року №322/2/7142).

Отримати ці документи можуть також родичі військовослужбовців та резервістів для подання за місцем вимоги.

За потреби оскаржити відмову в наданні цих гарантій військовослужбовці та учасники бойових дій можуть звернутися на гарячу лінію Безоплатної правничої допомоги від держави за номером 0 800 213 103. Безоплатну юридичну допомогу надають також на гарячій лінії Юридичного Гончаренко центру за номерами: +380672042206, +380951168887 або +380937440036, а також у WhatsApp, Telegram, Viber, Signal з понеділка по п’ятницю, 9.00 до 18.00.