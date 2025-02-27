Пієлонефрит: як розпізнати та ефективно лікувати захворювання нирок

Пієлонефрит – це запальне захворювання нирок, яке може мати як гострий, так і хронічний характер. Воно виникає через бактеріальне інфікування, що вражає ниркову тканину та сечовивідні шляхи. Якщо не лікувати пієлонефрит своєчасно, це може призвести до серйозних ускладнень, включаючи ниркову недостатність. Знання симптомів та методів лікування допоможе зберегти здоров’я нирок і уникнути ускладнень.

Симптоми пієлонефриту та фактори ризику

Пієлонефрит проявляється характерними симптомами, які можуть відрізнятися залежно від форми захворювання. Гострий пієлонефрит зазвичай супроводжується:

високою температурою тіла та ознобом;

болем у поперековій області, що може віддавати в живіт або пах;

частим і болючим сечовипусканням;

змінами кольору та запаху сечі;

загальною слабкістю і втомлюваністю.

Хронічний пієлонефрит може розвиватися поступово і часто протікає без явних симптомів до моменту загострення. До факторів ризику розвитку пієлонефриту належать:

захворювання сечовивідних шляхів (цистит, уретрит);

камені в нирках або інші обструктивні процеси;

знижений імунітет;

цукровий діабет;

анатомічні особливості сечової системи.

Рання діагностика та лікування допомагають уникнути ускладнень та зберегти нормальне функціонування нирок.

Методи лікування пієлонефриту

Лікування пієлонефриту включає комплексний підхід, який поєднує медикаментозну терапію, зміну способу життя та контроль за станом здоров’я. Основою лікування є антибактеріальні препарати, які допомагають знищити інфекцію та зменшити запалення. Ліки від пієлонефриту повинні призначатися лікарем після проведення необхідних аналізів для визначення збудника інфекції.

Купити ліки від пієлонефриту можна в Києві та інших містах України (окрім тимчасово окупованих територій) у мережі аптек «Бажаємо здоров’я» за прийнятними цінами. Однак варто пам’ятати, що самолікування може бути небезпечним, оскільки неправильний вибір антибіотика або дозування може призвести до резистентності бактерій і ускладнень захворювання.

Крім медикаментозного лікування, важливо дотримуватися таких рекомендацій:

Споживання достатньої кількості рідини для виведення бактерій із сечової системи. Дотримання постільного режиму в період загострення. Уникання переохолодження. Контроль рівня цукру в крові при цукровому діабеті. Регулярне медичне обстеження для моніторингу стану нирок.

Ці заходи допоможуть прискорити процес одужання та зменшити ризик рецидивів.

Пієлонефрит – це серйозне захворювання, яке потребує своєчасної діагностики та комплексного лікування. Правильне використання антибактеріальних препаратів, зміна способу життя та регулярний контроль стану здоров’я допоможуть уникнути ускладнень і зберегти функцію нирок. Пам’ятайте, що самолікування може бути небезпечним, тому обов’язково консультуйтеся з лікарем перед початком терапії.