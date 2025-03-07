Як відновити документи на нерухоме майно, втрачені через війну

Власники нерухомості, чиє майно було пошкоджено чи знищено внаслідок військової агресії рф, можуть отримати компенсацію від держави. Однією з головних умов отримання такої компенсації є наявність документа, що підтверджує право власності. Що робити, якщо документи втрачено — роз’яснюють юристи системи надання безоплатної правничої допомоги.

В такому випадку слід звернутись по видачу дубліката до відповідних установ або до суду щодо встановлення фактів, що мають юридичне значення.

Якщо документ на нерухоме майно виданий після 1 січня 2013 року

Відомості про нього містяться у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Витяг з цього реєстру підтверджує наявність інформації про право власності на майно, що дозволяє подавати заяву на компенсацію, якщо майно пошкоджене чи знищене.

Витяг можна замовити онлайн через портал Дія (за умови наявності електронного підпису) або звернутися до ЦНАПу чи нотаріуса і отримати його в паперовій формі (на платній основі).

Якщо документ було оформлено до 1 січня 2013 року, і ці відомості не були внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Потрібно звернутися до нотаріуса чи органу, який видав цей документ.

Якщо отримати від них дублікат неможливо (втрачено архіви тощо), то потрібно звертатися до суду.

Як може допомогти система надання БПД

Кожна людина може отримати безоплатно консультацію юриста від системи надання безоплатної правничої допомоги. Юристи проконсультувати щодо процедури відновлення втрачених документів, за потреби допоможуть скласти запити до відповідних органів.

Деякі категорії людей також мають право на безоплатну допомогу зі зверненням до суду, у тому числі у справах щодо відновлення документів. Це:

ВПО;

особи з низьким доходом (працездатні — з доходом до 6056 грн/міс.; пенсіонери (за віком, вислугою років) — 4722 грн/міс.;

особи з інвалідністю — якщо пенсія чи соцдопомога до 6056 грн;

ветерани війни;

члени сімей загиблих Захисників і Захисниць України

Інші категорії наведені у статті 14 Закону України «Про безоплатну правничу допомогу»).

Приклади допомоги у суді

Щоб претендувати на компенсацію за пошкоджений будинок, довелося встановлювати право власності

Будинок Надії було пошкоджено внаслідок артилерійських обстрілів. Вона отримала його у спадок після смерті чоловіка, але через відсутність документа про право власності на будинок нотаріус відмовив у вчиненні нотаріальних дій. Юрист системи надання БПД підготував до суду позовну заяву про визнання права власності на будинок в порядку спадкування за законом. Суд позов задовольнив. Це дозволить Надії подати заявку на отримання компенсації від держави за пошкодження будинку та в майбутньому відновити його. Детальніше

Допомогли жінці зареєструвати право власності на нежитлове приміщення, що було знищене

Ольга володіє магазином, який знаходиться на ТОТ Луганщини. Його знищили під час артилерійського обстрілу влітку 2022 року разом із документами на право власності. Крім цього, відсутні відомості про право власності в Державному реєстрі речових прав. Адвокат, який співпрацює з системою надання БПД, підготував та подав до суду позовну заяву про визнання права власності. До заяви додав копії документів, що залишилися, зокрема договір купівлі-продажу магазину, реєстраційне посвідчення на об’єкти нерухомого майна тощо. Суд позов задовольнив. Детальніше

Як звернутися до системи БПД

https://legalaid.gov.ua/kliyentam/yak-otrymaty-bpd/