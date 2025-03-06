У Кропивницькому стартує проєкт для жінок-лідерок: активізм і демократичні зміни

Громадська організація “Прес-клуб реформ” запускає у березні унікальний проєкт “Жінка. Дім. Зміни: Перетворення через досвід”, що об’єднає понад 50 жінок — активісток, лідерок думок, соціальних підприємниць, — заради спільного розвитку та демократичних змін у Кропивницькій громаді.

Проєкт створить платформу для обміну досвідом, співпраці та підтримки між учасницями. Жінки формуватимуть «Команди успіху», в рамках яких підтримуватимуть ініціативи одна одної, спрямовані на демократичний розвиток громади. Програма поєднає навчання, менторство та практичну реалізацію ідей, що сприятимуть сталому розвитку міста.

«Цей проєкт — не просто навчання чи мережування. Це потужний імпульс для жінок, які прагнуть змін у своєму житті та громаді. Ми створюємо екосистему підтримки, що дає учасницям можливість здобути нові знання, ресурси та партнерства для реалізації важливих ініціатив», — зазначає керівниця проєкту Вікторія Талашкевич.

Однією з ключових складових стане взаємодія представниць різних секторів: громадянського суспільства, бізнесу та місцевої влади. У цьому допоможе співпраця з Центром підтримки підприємництва Кропивницької громади, який має потенціал для трансформації у багатофункціональний простір для розвитку бізнесових і громадських ініціатив.

Етапи реалізації проєкту:

✔ Відбір учасниць — відкритий конкурс, де особливу увагу буде приділено мотивації та готовності до співпраці, – триватиме до 28 березня. Реєстрація на участь – за посиланням https://forms.gle/mWJFwzwoJpTbuY2B8

✔ Освітня програма — серія тренінгів і воркшопів із лідерства, управління проєктами, побудови партнерств та ефективної комунікації, – стартує 10 квітня.

✔ Пітчинг проєктів учасниць — презентація ідей перед експертами, отримання підтримки та ресурсів на реалізацію ініціатив – у жовтні цього року.

✔ Підсумковий форум — обмін досвідом, презентація відео-роликів, створених у рамках проєкту, підбиття підсумків і планування подальших кроків, – у січні 2026 року.

«Наша мета — не просто дати жінкам знання, а допомогти їм реалізувати себе. Ми хочемо, щоб у результаті проєкту у громаді з’явилися нові можливості, демократичні інструменти та дієві ініціативи, що принесуть користь усім», — додає Вікторія Талашкевич.

Проєкт стане важливим внеском у розвиток демократичного суспільства, посилення жіночого лідерства та підтримку місцевих ініціатив, які здатні змінювати громаду на краще. Проєкт “Жінка. Дім. Зміни: Перетворення через досвід” втілюється за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Його зміст не обов’язково відображає офіційну позицію EED. Інформація чи погляди, висловлені у рамках проєкту, є виключною відповідальністю його авторів.