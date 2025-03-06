Як отримати направлення на ВЛК? Юристи пояснили, як працюють останні зміни в «Резерв+»

Усі військовозобов’язані громадяни під час воєнного стану зобов’язані щорічно проходити військово-лікарську комісію для оцінки їхньої придатності до служби.

Нещодавно у «Резерв+» спростили процес проходження ВЛК — тепер у електронних направленнях будуть вказувати точну дату прибуття на медогляд. Це дозволяє уникати зайвих відвідувань ТЦК, довгих черг та зайвої бюрократичної тяганини. Про те, як отримати направлення на ВЛК та як працюватимуть нові зміни розповідають експерти Юридичного Гончаренко центру.

Як отримати направлення на ВЛК через “Резерв+”?

Направлення на медичний огляд військовозобов’язаних видається за рішенням керівництва територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) або начальників центрів рекрутингу ЗСУ.

Цей документ оформлюється виключно в електронному форматі. У застосунку «Резерв+» нещодавно було спрощено процедуру проходження військово-лікарської комісії. Відтепер військовозобов’язані можуть самостійно створити електронне направлення, в якому буде зазначено дату та місце медичного огляду. Така можливість доступна як для тих, хто добровільно бажає пройти комісію, так і для осіб, які вже отримали повістку у паперовому вигляді.

Щоб отримати направлення, необхідно:

подати запит у застосунку «Резерв+»;

отримати повідомлення з датою та місцем проходження комісії;

у визначений день з’явитися до зазначеного медичного закладу для проходження огляду.

Які документи потрібні для проходження ВЛК?

Для проходження комісії військовослужбовець формує пакет документів та прибуває до військового госпіталю. Зокрема, необхідно зібрати:

посвідчення особи (військовий квиток або посвідчення офіцера);

посвідчення УБД (за наявності);

направлення на медичний огляд ВЛК;

медичну книжку;

оригінал або належним чином засвідчена копія довідки про обставини травми від військової частини (у разі отримання травми, каліцтва внаслідок бойових дій) та/або засвідчену копію акту про нещасний випадок (гостре професійне захворювання (отруєння), поранення, контузії, травми, каліцтва, окрім тих випадків, що настали внаслідок уражень або дій з боку противника);

витяги із особових справ та інші довідкові матеріали для військовослужбовців – учасників бойових дій (можуть бути у вигляді ксерокопій, однак завірені відповідними посадовими особами та печаткою в/ч).

Як проходить ВЛК?

ВЛК проводиться за участі профільних лікарів — хірурга, терапевта, невропатолога, психіатра, офтальмолога, отоларинголога, стоматолога, дерматолога, гінеколога (для жінок), а також інших спеціалістів за потреби.

З 1 березня для проходження військово-лікарської комісії військовозобов’язані повинні попередньо здати низку аналізів і пройти необхідні обстеження. До обов’язкового переліку входять:

загальний аналіз крові, перевірка на ВІЛ, гепатити B і C, визначення групи крові та резус-фактора;

загальний аналіз сечі;

рентген або флюорографія грудної клітки;

електрокардіограма (ЕКГ).

Для отримання роз’яснень щодо військово-лікарської комісії та оскарження висновків, військовослужбовці, ветерани та члени їхніх родин можуть звернутися на гарячу лінію Безоплатної правничої допомоги від держави. Проконсультувати можуть за номером 0 800 213 103.

Безоплатну юридичну допомогу надають також на гарячій лінії Юридичного Гончаренко центру за номерами: +380672042206, +380951168887 або +380937440036, а також у WhatsApp, Telegram, Viber, Signal з понеділка по п’ятницю, 9.00 до 18.00.