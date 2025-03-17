«АгроВіста» залучила кредити для фінансування фермерів

«АгроВіста» отримала кредит від Sense Bank на 5 млн доларів США, який дозволить залучити нових постачальників. Про це повідомили в холдингу «АгроВіста».

Обсяг угод цього агротрейду за 2024 рік склав 209 тис. тонн зернових та олійних культур. Для розвитку комерційної закупки у 2025 році залучили кредит від Sense Bank на 5 млн доларів США. Угода передбачає документарні операції та торговельне фінансування, яке нададуть зернотрейдеру групи – компанії «Гермес-Трейдінг», для закупки на зерноскладах і в портах України.

Співпраця з Sense Bank дозволить залучити нових постачальників на елеваторах Кіровоградщини, а також розширити регіони закупівлі у Вінницькій, Дніпропетровській, Черкаській областях.

«АгроВіста» та торгова компанія «Гермес-Трейдінг» забезпечують повний сервіс відвантаження власними авто з господарства, приймання на сертифікованих елеваторах, логістику залізницею, брокерські послуги, закупку на різних базисах. Власні активи, досвід роботи та партнерство з Sense Bank є запорукою надійної співпраці як для постачальників, так і для експортних партнерів «АгроВісти» за межами України.