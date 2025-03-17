Каже, гроші брав на зберігання

Справу, де йдеться про цинічне шахрайство стосовно матері загиблого військового, передано до суду. Про це повідомляє Кіровоградська обласна прокуратура. В інформації на її сайті зазначається, що фігурантові ставлять у провину заволодіння 1,5 мільйона гривень, які мати героя отримала від держави як компенсацію за втрату сина.

Швидше за все, мається на увазі справа стосовно Олександра К., уродженця села Богданівки Знам’янського (нині Кропивницького) району, про яку «УЦ» уже розповідала, посилаючись на ухвали, опубліковані в Єдиному державному реєстрі судових рішень. Ось про що ідеться в цих документах.

У грудні 2022 року Наталія, жителька селища Знам’янка Друга, зазнала тяжкої втрати – війна забрала у неї 26-річного сина, військовослужбовця. Жінка заходилася збирати документи, щоб отримати від держави 15 мільйонів гривень компенсації. На початку 2023 року познайомилася із Олександром К., який, дізнавшись про її горе, взявся допомогти з отриманням грошей. Похвалившись своїм досвідом у таких справах та зв’язками, Олександр Віталійович зауважив співрозмовниці, що без його участі вона не отримає нічого, тому в її інтересах – заплатити йому 20 тисяч доларів за клопоти. Та й повірила.

У січні 2024 року на банківський рахунок Наталії почали надходити кошти від держави. Частину їх жінка обміняла на долари і вручила Олександрові К. Тому цього виявилося замало. Він схиляв Наталію до того, щоб платила йому 18 – 20 відсотків від кожного наступного переказу. Розказував, що пожертвує гроші на потреби оборони. Погрожував, що у разі відмови вона залишиться без наступних траншів. Жінка знову погодилася. Протягом пів року віддала йому іще 270 тисяч гривень. А в середині вересня Олександр Віталійович заявив, що вона завинила йому 300 тисяч гривень. І умовляв, і погрожував, і знову про допомогу ЗСУ говорив. І жінка таки віддала йому ті 300 тисяч. Тими ж днями його затримали поліцейські. Очевидно, бідолашна таки прозріла, що зв’язалася з пройдисвітом, і заявила на нього в поліцію.

Олександр К. підозри в шахрайстві категорично не визнає.

Під час визначення судом запобіжного заходу заявив, що у вересні 2024 року Наталія добровільно передала йому гроші на зберігання. Запевняв, що в буцегарню йому не можна, оскільки утримує двох неповнолітніх синів, страждає високим тиском, постійно приймає ліки, має інвалідність.

19 вересня 2024 року слідчий суддя Ленінського районного суду Кропивницького постановив тримати К. під вартою, але дав можливість вийти на волю за умови внесення застави в розмірі два мільйони гривень. Того ж дня підозрюваний вийшов на волю – знайшлися добрі люди, які внесли за нього заставу. Згідно з інформацією, опублікованою на порталі «Судова влада України», 24 березня 2025 року у Знам’янському міськрайсуді відбудеться підготовче засідання у цій справі.

Віктор Іваненко, «УЦ».