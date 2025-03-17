Підвищення пенсій

З 1 березня в Україні провели індексацію пенсій. 97% пенсіонерів у Кіровоградській області мають отримати підвищені виплати. Наскільки вони збільшаться, залежить від року, коли людина вийшла на пенсію, її заробітної плати та страхового стажу.

Крім того, з 1 березня мають бути проіндексовані щомісячні страхові виплати для потерпілих від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, та особам, які мають право на страхові виплати в разі смерті потерпілого.

За інформацією заступниці начальника обласного управління Пенсійного фонду Олени Романченко, підвищення пов’язане зі зростанням показника середньої заробітної плати, з якого обчислюють пенсію. Цей коефіцієнт зросте на 11,5% для пенсій, призначених до 2021 року. До речі, представники Мінсоцполітики надали у ЗМІ цікаву новину: якщо раніше при індексаціях брали до уваги так звану «голу» пенсію, без всіляких надбавок, то цього разу прийнято рішення індексувати пенсію цілком, тобто те, що ви отримуєте на руки. А це виходить трошки інша, більш приємна сума. Але фактично 11,5% виходить лише у тих, хто отримує пенсію без всіляких надбавок і доплат.

Мінімальна передбачена сума індексації – 100 гривень. Якщо при розрахунках виходить менше 100 гривень, держава доплатить до цієї суми. Максимальна індексація, визначена постановою, – 1500 грн.

Інші розрахунки передбачені для тих, хто вийшов на пенсію з 2021 по 2024 роки. Там показник середньої заробітної плати, з якого обчислюється пенсія, менший, ніж 11,5%.

Для пенсій, призначених у 2021 році, середня зарплата збільшиться на 5,75%, у 2022-му – на 4,6%, у 2023-му – на 3,45%, у 2024-му – на 2,3%. А потім вже за формулою будуть обчислювати пенсію залежно від страхового стажу і заробітної плати людини. Тим, хто вийшов на пенсію у новому, 2025 році, пенсії вже розраховані по-новому.

Однак не всі отримають підвищені пенсії з 1 березня. Є категорія пенсіонерів, яких індексація не стосується, – це ті, хто отримує пенсію, що перевищує десять прожиткових мінімумів – 23 тисячі 610 гривень.

Що стосується пенсіонерів, які продовжують працювати, то вони теж мають отримати дещо змінені виплати, але не з 1 березня, а з 1 квітня.

Яке ж підвищення реально отримують кропивничани? З 5 числа виплати отримують колишні військові, пенсіонери силових структур, а також їхні вдови за втрату годувальника. Ми розпитали їх, і вималювалась така картина: найменша доплата склала 353 грн з копійками, далі, в залежності від кількості зірочок на погонах, добавили 474, 580, 640, 1000 грн, найбільша сума, як і казали, дорівнює півтора тисячам гривень.

Після пенсіонерів в погонах почали отримувати виплати і цивільні. На щастя, у мене немає знайомих, хто отримав доплату в 100 гривень, лише дві сусідки, які «заробили» соціальні пенсії, залишились «без солодкого». У решти знайомих та сусідів картина така: пенсія по втраті годувальника (цивільна, але з доплатами «за заслуги») 5700 + 300 грн, 3700-3800 + 400 грн, 4500 + 500 грн, 5500 + 500 з копійками. Отже, як бачимо, мінімальна доплата складає 300 гривень, а про максимальну спросити не було в кого.