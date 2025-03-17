«Пліч-о-пліч» – майбутнє під питанням?

Про масштабний спортивний проєкт, який був започаткований за ініціативи президента України Володимира Зеленського і який в свій дебютний сезон, що тривав у 2023-24 роках, об’єднав школярів, вчителів фізичної культури, керівників навчальних закладів та владних структур під гаслом «Разом переможемо», ми в минулому році неодноразово розповідали в наших публікаціях. Але, як кажуть, підняти високо рівень змагань не просто, але втримати його – вдвічі складніше. І ось ми вирішили поцікавитися тим, як в своєму другому сезоні 2024-25 років проходять змагання «Пліч-о-пліч. Всеукраїнські шкільні ліги».

Як розповів нам начальник Управління фізичного виховання та спорту Комітету МОН України Олександр Шевченко, який наразі фактично є координатором проєкту на Кіровоградщині, змагання зараз відбуваються й викликають непідробну зацікавленість школярів. Як і минулого разу, все починалося зі шкільного етапу, але кількість видів спорту збільшилася. До волейболу, баскетболу, футзалу, спортивного орієнтування, чирлідингу додалися ще гандбол та регбі-5. Вже в другому територіальному етапі, який відбувався з листопада по січень 2025 року, у міських, селищних, сільських територіальних громадах на старт вийшли 1764 команди та 15214 учасників із 311 навчальних закладів. Нагадаємо, що в змаганнях у більшості видів можуть брати участь лише збірні конкретних шкіл 5-9 та 9-11 класів. У гандболі та регбі-5 змагаються команди юнаків і дівчат 5-7 класів. У чирлідингу найкращих виявляють в цій же віковій групі, але тут окремо змагаються учні-аматори (категорія В) та учні, які додатково займаються у закладах позашкільної освіти спортивного профілю. І це додає проєкту своєї родзинки.

Наразі вже завершується боротьба на ІІІ районному етапі, де до 30 березня визначаються фіналісти, які на обласному рівні поведуть боротьбу за путівки до всеукраїнських фіналів. Цікаво, що вже по ходу спартакіади із другого етапу додали ще змагання з дитячої легкої атлетики з елементарними естафетами для учнів 5 та 6-7 класів, а ще шахи серед учнів 5-9 та 10-11 класів. Але в цих видах всеукраїнських фіналів не заплановано. Майже всі обласні фінали відбудуться в травні в Кропивницькому. Лише гандбол запланували провести в Знам’янці.

Та все ж, на відміну від перших змагань, цього разу виникли певні проблеми. Складнощі суттєво додалися після того, як постановою Кабінету Міністрів від 31 грудня 2024 року Комітет фізичного виховання та спорту МОН був переданий у підпорядкування Міністерству молоді та спорту з подальшим перейменуванням його в Центр фізичного виховання та спорту учнів і студентів. Тим самим фактично Міністерство науки та освіти більше не має займатися проєктом «Пліч-о-пліч», та й взагалі розвиток фізичного виховання в закладах освіти тепер покладений на Міністерство молоді та спорту.

Ми звернулися до директора Департаменту освіти та науки Кіровоградської ОВА Ельзи Лещенко й отримали її коментар:

– Ви ж розумієте, що головні – це учні шкіл. І для дітей немає різниці, хто керує процесами. Дітям потрібно розвиватися в фізичному плані, і головне – зробити, щоб це було ефективно. У минулому році, під час перших змагань «Пліч-о-пліч», певна відповідальність була покладена на наш департамент. І ми зробили все від нас залежне, щоб ця чудова ініціатива президента України Володимира Зеленського була реалізована якнайкраще. І ви самі були свідками, що ми всі разом, хто входив до обласного оргкомітету, з цим, я думаю, гарно впоралися.

Але зараз вирішили на рівні Кабінету Міністрів, що потрібні зміни в плані розвитку студентського та учнівського спорту. І краще покласти цю відповідальність на Міністерство молоді та спорту. Нас, чесно кажучи, не питали. Але ж заходи, які проводило обласне управління фізичного виховання МОН, а це універсіади, гімназіади, спартакіади, повинні проводитися. Як і другий проєкт «Пліч-о-пліч». Думаю, в подальшому більше цим буде також опікуватися обласне управління молоді та спорту. У них багато спортивних шкіл, але ж там займаються все одно учні загальноосвітніх шкіл, ПТУ, студенти фахових коледжів, вузів. Якщо раніше цим займалася освіта, то впевнена, що нічого страшного не відбулося, і наші колеги впораються з поставленими завданнями, а ми завжди готові прийти їм на допомогу.

Я абсолютно впевнена, що нам потрібно розвивати масовий спорт і масову фізичну культуру та спонукати дітей до рухової активності. Нам потрібно повертати фізичну культуру в навчальні заклади і навіть в дитячі садочки. Зараз в учнів та студентів обмаль фізичної активності. І саме для того, щоб повернути цю зацікавленість дітей, і започаткували проєкт «Пліч-о-пліч».

Зараз у закладах освіти запроваджується обов’язкова військова підготовка – теоретична й практична. За теорію відповідає МОН, за практику – Міністерство оборони. І вже у вишах, особливо якщо в них у школах була «Джура», студенти приходитимуть підготовленими до цього предмету. Але ж яка може бути військова підготовка без належної фізичної готовності? І ось над тим, щоб мотивувати дітей, нам потрібно разом працювати, – підсумувала Ельза Лещенко.

Начальник обласного Управління молоді та спорту Андрій Щетина зазначив, що наразі ніяких офіційних документів стосовно реформування системи шкільного та студентського спорту в них немає. Так що поки що доводиться працювати без визначеності в цьому плані. А до проєкту «Пліч-о-пліч» управління ставиться з підвищеною увагою й допомагає його розвитку усіма можливими засобами.

Поки що немає конкретики також і в Олександра Шевченка, який запевнив, що в цьому році всі змагання будуть проведені, як заплановано, а найкращі отримають можливість захищати честь Кіровоградщини на всеукраїнських фіналах. Що буде далі з цим проєктом, а також із учнівським та студентським спортом і чи підуть на користь зміни – покаже лише час.

А ще Олександр Володимирович щиро подякував всім вчителям фізичної культури, на яких випало додаткове серйозне навантаження, з яким вони впоралися найкращим чином. Ну й керівник поки що обласного управління фізичного виховання та спорту МОН України побажав майбутнім фіналістам у всіх видах показати свої найкращі якості.