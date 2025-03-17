«Естетичний», «брутальний» та «піратський»

Так назвав лоти, які буде розіграно після продажу книжок, письменник Роман Воронков. Приводом став вихід з друку другого тиражу «Стрьомних нетрів Аллервельту».

Трішки історії. Нещодавно вийшла книжка Романа «Бісописи великого гембеля». Це продовження «Нетрів», без першої читати другу немає сенсу та й не цікаво. Тому з’явився запит на «додрук» попередньої. Автор сам продає книжки. Цього разу до продажу обох книжок додав азарту.

Отже, як розповів «УЦ» Роман Воронков, кошти від проданих книжок підуть на потреби 121-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ. Там воює батько учениці Романа (Воронков викладає німецьку мову), і це вже не перша допомога саме цій бригаді від писемництва кропивничанина.

Щодо розіграшу лотів. Вартість однієї книжки – 200 гривень. Ви перераховуєте кошти за реквізитами, і вашому повідомленню надається певний порядковий номер, про що ви будете знати. Книжку вам надішле автор. Один донат у 200 грн дорівнює одному окремому номеру. Через три тижні рандомайзер (генератор випадкових чисел) обере шість щасливчиків, які отримають певний лот.

Тепер про лоти. «Естетичним» Роман назвав гільзу, прикрашену петриківським розписом. Розписала її кропивничанка Лариса Репінська. «Брутальний» – це нарди, шашки яких – перероблені «від стріляних по паразитичних формах існування» гільз. Гільзи передані військовим 121-ї бригади. Боєць цієї ж бригади вирізав з дерева шкатулку. Цей лот називається «практичний». Є ще «неочікуваний». Під ним криється 60-міліметрова міна. Вона не перероблена, не прикрашена, але без вибухівки, тобто безпечна. Два наступні лоти – «піратський» та «анісовий» – подарунки від української громади міста Флесбург, Німеччина. Відповідно, перший – це ром від мануфактури міста. Другий, за словами Романа, «якесь дивне і цікаве алкогольне створіння із запахом анісу».

Долучайтеся! Отримаєте потрійну вигоду: допоможете захисникам, візьмете участь в розіграші чудових лотів, почитаєте захоплюючі, ні на що не схожі «Нетрі» та «Бісописи».

Реквізити для перерахування коштів: Монобанк 4441 1111 2286 2661. Також шукайте Романа Воронкова у Фейсбуці та Інстаграмі.