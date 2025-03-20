Школьные автобусы, мастерские и бесплатное питание: что изменится в образовании в 2025 году, рассказала нардеп Елена Шуляк

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Елена Шуляк рассказала, что ожидает отечественное образование в 2025 году

В этом году украинскую систему образования ждет ряд изменений. Государство запланировало покупку нескольких сотен новых школьных автобусов, обустройство десятков новых мастерских в училищах и обеспечение горячим питанием учащихся средних и старших классов. Ключевые подробности озвучила глава партии “Слуга Народа” и народный депутат Елена Шуляк.

“Даже во время войны государство продолжает заботиться о нормальном и стабильном функционировании большинства сфер жизни общества. Особенно это касается образования – его качества, доступности и комфортности для детей. Для Президента Владимира Зеленского, всей команды власти, в том числе партии “Слуга Народа”, это направление остается в фокусе внимания. На него выделены миллиарды гривен в 2025 году. Политическая сила на центральном уровне в парламенте, наши фракции в местных советах по всей стране всегда поддерживали и будут поддерживать все решения, касающиеся улучшения учебного процесса”, – отмечает Елена Шуляк.

Так, по ее словам, начиная с сентября прошлого года, государству удалось вернуть к очной учебе более 100 тыс. учащихся. В планах – увеличить этот показатель до 300 тыс. Для этого в школах продолжают возводить и обустраивать десятки новых укрытий, на которые в 2025 году государство выделяет рекордные 6,2 млрд грн субвенции, отмечают в партии “Слуга Народа”.

Учащиеся 1-4 классов продолжат получать бесплатное горячее питание и в этом году. Для этого выделено по меньшей мере 2,8 млрд грн, которые будут перечислены местным громадам, на балансе которых и находятся школы. Уже со следующего учебного года горячее питание будет распространено и на учащихся 5-11 классов в прифронтовых областях. Это постоянно отмечала партия “Слуга Народа”.

В этом году, добавляют в политсиле, государство направляет также 1,2 млрд грн на ремонты и модернизацию пищеблоков и школьных столовых. Будут закупать, в частности, новую современную технику для приготовления пищи: пароконвэктоматы, жарочные и пекарские шкафы, электроплиты, морозильные сундуки и другое оборудование.

Более 600 новых автобусов в этом году получат школы по всей Украине, что позволит подвозить более 30 тыс. учащихся. Закупать будут автобусы украинского производства, уточняют у партии “Слуга Народа”, – для этого государство выделяет 1,6 млрд грн.

Государство продолжает также программу развития мастерских в учреждениях профтехобразования. На нее выделено 540 млн грн. Уже оборудовали почти 100 мастерских при образовательных учреждениях, из них более 30 заработали этой зимой. Запланировано открытие еще до сотни таких мастерских.

Напомним: в 2025 году, как ранее заявляли в партии “Слуга Народа”, финансовую поддержку получают и украинские педагоги. С начала года они получают надбавки в 1000 грн “на руки”. Уже с сентября 2025 года, с начала нового учебного года, эта сумма вырастет вдвое – до 2000 грн каждому учителю. Прибавка предусмотрена для всех педагогических работников в школах, а их почти полмиллиона: это учителя, психологи, руководители кружков и групп продленного дня. Доплаты будут начисляться ежемесячно, поэтому в целом педагоги на полной ставке в 2025 году дополнительно получат 16 тыс. грн. На это направляется 12 млрд грн.