Шкільні автобуси, майстерні та безкоштовне харчування: що зміниться в освіті в 2025 році, розповіла нардеп Олена Шуляк

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Олена Шуляк розповіла, що очікує вітчизняну освіту в 2025 році

Цього року на українську систему освіти чекає низка змін. Держава запланувала купівлю кілька сотень нових шкільних автобусів, облаштування десятків нових майстерень в училищах і забезпечення гарячим харчуванням учнів середніх і старших класів. Ключові подробиці озвучила голова партії “Слуга Народу” та народний депутат Олена Шуляк.

“Навіть у час війни держава продовжує дбати про нормальне та стабільне функціонування більшості сфер життя суспільства. Особливо це стосується освіти – її якості, доступності та комфортності для дітей. Для Президента Володимира Зеленського, всієї команди влади, зокрема й партії “Слуга Народу”, цей напрямок залишається в фокусі уваги. На нього виділено мільярди гривень у 2025 році. Політична сила на центральному рівні в парламенті, наші фракції в місцевих радах по всій країні завжди підтримували та будуть підтримувати всі рішення, що стосуються покращення навчального процесу”, – наголошує Олена Шуляк.

Так, за її словами, починаючи з вересня минулого року, державі вдалося повернути до очного навчання понад 100 тис. учнів. У планах – збільшити цей показник до 300 тис. Для цього в школах продовжують будувати та облаштовувати десятки нових укриттів, на що у 2025 році держава виділить рекордні 6,2 млрд грн субвенції, зазначають у партії “Слуга Народу”.

Учні 1-4 класів продовжать отримувати безкоштовне гаряче харчування і цьогоріч. Для цього виділено щонайменше 2,8 млрд грн, які будуть перераховані місцевим громадам, на балансі яких і перебувають школи. Вже з наступного навчального року гаряче харчування поширять і на учнів 5-11 класів у прифронтових областях. На цьому постійно наголошувала партія “Слуга Народу”.

Цього року, додають у політсилі, держава спрямовує також 1,2 млрд грн на ремонти та модернізацію харчоблоків та шкільних їдалень. Закуповуватимуть, зокрема, нову сучасну техніку для готування їжі: пароконвектомати, жарочні та пекарські шафи, електроплити, морозильні скрині й інше устаткування.

Понад 600 нових автобусів цьогоріч отримають школи по всій Україні, що загалом дасть змогу підвозити понад 30 тис. учнів. Закуповуватимуть автобуси українського виробництва, уточнюють у партії “Слуга Народу”, – для цього держава виділяє 1,6 млрд грн.

Держава продовжує також і програму розвитку майстерень у закладах профтехосвіти. На неї виділено 540 млн грн. Вже обладнали майже 100 майстерень при освітніх закладах, із них понад 30 запрацювали цієї зими. Заплановано відкриття ще до сотні таких майстерень.

Нагадаємо: цьогоріч, як раніше заявляли в партії “Слуга Народу”, в 2025 році фінансову підтримку отримують українські педагоги. Від початку року вони отримують надбавки в 1000 грн “на руки”. Вже з вересня 2025-го, з початку нового навчального року, ця сума зросте вдвічі – до 2000 грн кожному вчителю. Надбавка передбачена для всіх педагогічних працівників у школах, а їх майже пів мільйона: це вчителі, психологи, керівники гуртків та груп продовженого дня. Доплати нараховуватимуть щомісяця, тому загалом педагоги на повній ставці в 2025 році додатково отримають 16 тис. грн. На це спрямовують 12 млрд грн.