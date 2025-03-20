Дітям захисників компенсують вартість навчання у вишах — як це працюватиме? Пояснюють експерти

Нещодавно Уряд затвердив проєкт Мінветеранів, який передбачає компенсацію вартості навчання для дітей українських захисників і захисниць. Це буде стосуватися студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються на контрактній основі. Як працюватиме ця ініціатива та хто може скористатися державною допомогою – пояснюють експерти Юридичного Гончаренко центру.

Хто може отримати компенсацію?

Компенсація вартості навчання стосується дітей військовослужбовців, які навчаються на контрактній основі у закладах фахової передвищої та вищої освіти. Держава компенсує повну вартість навчання:

дітям загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України;

дітям осіб з інвалідністю внаслідок війни;

дітям учасників бойових дій;

дітям військовополонених і зниклих безвісти;

дітям постраждалих учасників Революції Гідності.

Як відбуватиметься компенсація?

Мінветеранів перераховуватиме кошти напряму на спеціальні рахунки закладів освіти. Якщо навчання вже оплатили, заклад освіти поверне ці кошти.

«Автоматичне сповіщення про можливість отримання державної допомоги студенти отримають через застосунок Дія. Достатньо буде лише підтвердити його, після чого компенсація вартості навчання буде перерахована на рахунок навчального закладу», – пояснює директор Юридичного Гончаренко центру Микола Брюховецький.

Що потрібно зробити для отримання компенсації?

Подати заяву до закладу освіти про бажання скористатися державною допомогою.

Додати копію документа, що підтверджує статус (наприклад, довідку про статус члена сім’ї загиблого або посвідчення учасника бойових дій батьків).

Переконатися, що інформація внесена до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО).

Всі деталі щодо старту проєкту повідомляють найближчим часом.

За потреби отримати додаткові консультації щодо ініціативи можна звернутися на гарячу лінію Безоплатної правничої допомоги від держави. Проконсультувати можуть за номером 0 800 213 103. Безоплатну юридичну допомогу надають також на гарячій лінії Юридичного Гончаренко центру за номерами: +380672042206, +380951168887 або +380937440036, а також у WhatsApp, Telegram, Viber, Signal з понеділка по п’ятницю, 9.00 до 18.00.