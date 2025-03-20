Адаптація переселенців: практичні кейси від психолога «ЯМаріуполь»

Команда Маріупольської міської ради має значний досвід у роботі зпереселенцями Донеччини та їхньому ефективному інтегруванні в громаду.Завдяки цьому досвіду їм вдалося зберегти та підтримати маріупольців вевакуації, забезпечивши їх необхідними послугами та допомогою.Команда відкрита до співпраці та з радістю ділиться набутим досвідом ізколегами та партнерами. Зокрема, психологиня кропивницького центру«ЯМаріуполь» Олена Козлова проводить індивідуальні і груповіконсультації, воркшопи та інші заходи, спрямовані на підтримкувнутрішньо-переміщених осіб (ВПО) з Маріуполя. Вона, як і більшістьспеціалістів «ЯМаріуполь», сама є переселенкою, тож добре розумієвиклики, з якими стикаються ВПО, та допомагає їм не лише напрофесійному, а й на особистому рівні.

Під час заходу для працівників 22 служб зайнятості Кіровоградської

області експертка підкреслила, що ВПО часто переживають сильний стрес і

травму, що ускладнює їхню соціальну адаптацію. Тож першим кроком у

роботі є створення довірливого контакту.

/«Не варто вживати фрази «ти – зі сходу». Адже цими словами ми нібито

розділяємо країну і підкреслюємо різницю ментальності. Краще говорити

«жителі східних областей України». Дуже часто переселенці відчувають

страх бути ідентифікованими з ворогом. Вони бояться, що їх не приймуть в

інших регіонах країни. В нас зараз випав шанс показати, що ми один

народ, що ми єдині і маємо більше спільного, ніж різного. Водночас те,

що ми маємо відмінні традиції, – це добре. Але ми все одно вважаємо, що

ми однакові. То чому люди зі сходу країни мають бути для нас іншими?

Також, не треба заспокоювати морально травмовану людину фразою «все буде

добре». Адже ми не знаємо і не можемо гарантувати комусь, як буде. Та й

«добре» у кожного різне. Людина собі думає: «Всі говорять, що буде

добре, але ж де те добре?». А в якийсь момент вона може усвідомити, що в

неї все стає все гірше і гірше. Вона подумає: «А ви ж мені обіцяли, що

все буде добре». Від такого усвідомлення в людини може з’явитись

відчуття безнадії» — зазначає психологиня./

Особливу увагу приділили реальним кейсам, що допомогли фахівцям краще

зрозуміти, як застосовувати отримані знання у роботі з клієнтами. Захід

відбувся в рамках меморандуму про співпрацю між «ЯМаріуполь» та

Кіровоградський обласний центр зайнятості.

*Контактна інформація «ЯМаріуполь»:*

м. Кропивницький,

вул. Архітектора Паученка, 41/26 (2 поверх, 215 каб.)

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