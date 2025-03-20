№12 (1635)

Номер тижневика «УЦ» від 20 березня 2025 року
Окупований Маріуполь: вчора, сьогодні…
Денис Мальований: «Моя головна мотивація – сім’я, діти, дім»
Мер Крефельда: «Необхідно продовжувати допомагати Україні»
«Хочу відійти з чистою совістю»
«Ретро-весілля крізь об’єктив»
«Естетичний», «брутальний» та «піратський»
«Пліч-о-пліч» – майбутнє під питанням?
Каже, гроші брав на зберігання
«АгроВіста» залучила кредити для фінансування фермерів
Шкільні автобуси, майстерні та безкоштовне харчування: що зміниться в освіті в...