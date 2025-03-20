№12 (1635)

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Андрій Флоренко
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Номер тижневика «УЦ» від 20 березня 2025 року

Володю, одягни костюм!

«Ми його так виховали»

Окупований Маріуполь: вчора, сьогодні…

Денис Мальований: «Моя головна мотивація – сім’я, діти, дім»

Мер Крефельда: «Необхідно продовжувати допомагати Україні»

«Хочу відійти з чистою совістю»

Медалі скасовано…

«Ретро-весілля крізь об’єктив»

«Естетичний», «брутальний» та «піратський»

«Пліч-о-пліч» – майбутнє під питанням?

Підвищення пенсій

Каже, гроші брав на зберігання

«АгроВіста» залучила кредити для фінансування фермерів

Музей воєнного дитинства

 

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