Як Breitling став вибором американських льотчиків

Швейцарські годинники у всьому світі асоціюються з точністю та надійністю. При цьому серед багатьох брендів елітних хронометрів є визнані лідери, які виділяються на загальному тлі. До таких брендів належать годинники Breitling, чия історія налічує понад 130 років, а їх вироби стали справжнім порятунком для льотчиків із Британії та США. Як компанія змогла досягти такого успіху, ми розповімо в нашій статті.

Основні віхи історії годинникової компанії Breitling

Усе почалося 1884 року, коли німецький майстер Леон Брайтлінг заснував майстерню в місті Сент-Ім’е. Він збирав хронометри та хронографи, які відрізнялися ідеальною точністю, функціональністю та стали проривом для того часу. Через 30 років компанію успадкував син Леона Гастон, який привніс багато нового та заклав фундамент для виходу на світовий ринок.

1914 – винахід годинника з кнопкою для обнулення, а також секундоміра з точністю в 1/10 секунди;

1934 – Віллі Брайтлінг (син Гастона та онук Леона) удосконалив механізм та отримав контракт від Повітряного Міністерства Британії на постачання хронометрів для льотчиків Королівських ВПС;

1941 – випускається модель годинника Chronomat, який оснащений поворотним обідком для використання як логарифмічної лінійки (починається співпраця з ВПС США);

1952 – випуск моделі Navitimer, яка стала першим наручним комп’ютером для пілотів;

1969 – розробляється механізм з автоматичним підзаводом;

1979 – компанію викуповують Ернест та Теодор Шнайдери, які остаточно оформили імідж Breitling як авіаційних годинників;

1985 – випуск електронної моделі Aerospace у титановому корпусі, яка стала легендарною не лише у пілотів, а й серед спортсменів та фанатів подорожей.

У наш час компанія шанує вікові традиції годинникової майстерності та поєднує їх із впровадженням нових технологій. Такий підхід дозволяє Breitling зберігати провідні позиції та мати величезний попит у всьому світі.

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