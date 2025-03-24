Дві години на одному подиху

Минулого тижня в залі обласної філармонії з аншлагом відбувся концерт Національної заслуженої капели бандуристів імені Майбороди «Свою Україну любіть».

В цьому унікальному колективі з дивовижною історією вже понад сто років зберігаються традиції бандурно-хорового мистецтва. І цей концерт вкотре показав, що таке мистецтво розвивається, що воно затребуване і має свого вдячного глядача. Програма, представлена кропивничанам, складалася переважно з музичних творів, написаних на відому поезію Тараса Шевченка. І це не випадково, адже нещодавно в країні пройшли Шевченківські дні, де вшанували пам’ять Кобзаря.

Потужна енергетика виконавців одразу передалася слухачам. До речі, відкрив програму наш земляк, кропивничанин, а нині один з хористів капели Дмитро Бичев. Згодом на сцені з’явився ще один наш краянин – заслужений діяч мистецтв України, диригент Олексій Бояр. «У капелі працюють артисти, які мають музичну освіту, закінчують консерваторії чи музучилища. Вони все вміють. Ми лише можемо їм допомогти розкрити їхній багаж знань, людський потенціал», – каже він.

Несподіваним сюрпризом стала поява на сцені філармонії легенди декламаторського мистецтва, справжнього майстра художнього слова, лауреата Національної премії імені Тараса Шевченка Анатолія Паламаренка. В його виконанні особливо вразила композиція за новелою Остапа Вишні «Ярмарок» з музичними ілюстраціями Володимира Марунича.

Поєднання класичної поезії та сучасної музики створило неповторну атмосферу мистецького дійства, яке тривало майже дві години. Проте публіка не втомилася і у захваті не хотіла відпускати виконавців.

Звертаючись до публіки та виконавців директорка обласної філармонії Наталія Агапєєва зокрема сказала таке: «Це диво, яке уособлює українців, уособлює нашу ментальність, нашу культуру, переповнює серце усіх тих, хто сьогодні слухав це бандурне мистецтво, яке внесено до палітри нематеріальної культури ЮНЕСКО. Це прекрасне явище, яке зберігається цими людьми. Хай Господь береже нас і цих святих людей, які творять долю України, які прославляють її на весь світ».