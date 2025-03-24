Яку підтримку можуть отримати люди з інвалідністю? Юристи розповіли про основні зміни

У 2025 році змінився підхід до підтримки людей з інвалідністю та тих, хто потребує допомоги. Тепер експерти оцінюватимуть не тільки сам факт інвалідності, а й конкретні потреби людини в повсякденному житті. Про те, як працюватимуть нові зміни у законодавстві та як отримати допомогу від держави тим, хто її потребує, пояснюють експерти Юридичного Гончаренко центру.

Що таке ІПР і чому це важливо?

Одним із ключових інструментів підтримки є індивідуальна програма реабілітації (ІПР). Це персоналізований документ, що містить рекомендації з медичної, соціальної, освітньої та професійної реабілітації. Формується він за результатами оцінювання експертною командою.

До медичної частини ІПР входять:

рекомендації щодо допоміжних засобів реабілітації (протези, ортези);

рекомендації щодо медичних виробів (наприклад, слухові апарати);

рекомендації щодо послуг у соціальній, освітній та інших сферах.

Соціальна, освітня та трудова частини ІПР формуються відповідними службами на основі оцінювання потреб особи. Таким чином, реформа орієнтована не лише на встановлення інвалідності, а й на забезпечення комплексної підтримки для відновлення функціонування людини та її інтеграції у суспільство.

Які послуги доступні?

«За результатами оцінювання можна отримати підтримку в навчанні, допомогу з працевлаштуванням, можливість займатися спортом і пройти реабілітацію, а також соціальні виплати та необхідні засоби для життя», — пояснює директор Юридичного Гончаренко центру Микола Брюховецький.

Пенсія по інвалідності

Людина, якій встановлено інвалідність, має право на пенсію, що призначається Пенсійним фондом України. Розмір виплат залежить від групи інвалідності:

I група – 100% пенсії за віком;

II група – 90% пенсії за віком;

III група – 50% пенсії за віком.

Якщо за результатами повторного оцінювання інвалідність продовжено, виплата пенсії автоматично продовжується.

Державна соціальна допомога

Людина з інвалідністю може звернутися до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення або ЦНАПу для отримання державної соціальної допомоги.

Для цього потрібні такі документи:

заява;

документ, що посвідчує особу;

свідоцтво про народження (для дітей);

довідка з місця навчання (для студентів);

додаткові документи для опікунів або піклувальників.

Страхові виплати у разі нещасного випадку на виробництві

Потерпілі можуть отримати страхові виплати, звернувшись до територіального органу Пенсійного фонду України або подати заяву через портали Дія чи Пенсійного фонду.

Для цього потрібні такі документи:

акт про нещасний випадок (форми Н-1 або П-4);

документи про встановлення інвалідності;

дані про працевлаштування та заробітну плату.

Також постраждалі внаслідок нещасного випадку можуть отримати догляд вдома та натуральну допомогу. Для цього необхідно подати заяву до Пенсійного фонду України. Соціальний працівник оцінить потребу людини та визначить, які саме послуги потрібні.

Забезпечення лікарськими засобами

Потерпілі від нещасного випадку на виробництві можуть отримати медикаментозне лікування безоплатно або на пільгових умовах. Для цього потрібно:

звернутися до сімейного лікаря;

отримати рецепт;

придбати ліки в аптеці, що бере участь у програмі.

Забезпечення електроскутером

Особи з інвалідністю, у яких за результатами оцінювання експертної команди визначено потребу у мобільності, можуть отримати електроскутер як допоміжний засіб реабілітації.

Як отримати допомогу?

Для доступу до цих послуг необхідно звернутися до відповідних державних установ:

Пенсійного фонду України (особисто або онлайн);

Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП);

органів соціального захисту населення.

Більше деталей — на сайті Міністерства охорони здоров’я України за цим посиланням.