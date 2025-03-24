Кропивницькі суди продовжують розбиратися у справах про ввезення із-за кордону автомобілів, задекларованих як гуманітарна допомога Збройним силам. Ці протоколи надходять в суди від пильних митників.

Наприклад, Катерині Б. поставили в провину приховування від митного контролю позашляховика Mercedes-Benz ML320, ввезеного нею на початку великої війни для розташованої в Кропивницькому військової частини. Митники вважають, що Катерина Б. ввела їх в оману – пред’явила підроблені листи-звернення, нібито від військової частини. Згідно з Митним кодексом, гуманітарна допомога не обкладається ввізним митом.

Справу нещодавно розглядав Кіровський районний суд Кропивницького. Катерина Валеріївна розповіла, що скористалася листами від військових, які отримала електрон­ною поштою. Повідомила, що ввезла із-за кордону близько десяти авто, які передала військовослужбовцям. Для підтвердження показала суду відповідні акти приймання-передачі.

Допитали кількох військовослужбовців. Один розповів, що, отримавши наказ від начальства, прийняв у Б. авто і доставив у частину, що бачив, як воно використовувалося снайперською групою. Інший повідомив, що ця машина нині – на службі в підрозділі ППО, але поставити її на баланс частини неможливо «у зв`язку із відсутністю штатно-табельних місць під легкові автомобілі». Ще один військовий розповів, що 2022 року, на початку війни, були «труднощі із документообігом щодо гуманітарної допомоги, яка надходила на адресу військової частини». Але наголосив, що звернення, яке митники називають підробленим, військовою частиною таки не видавалося.

Суд визнав Катерину Б. невинною. Таке саме рішення ухвалив в іншій справі стосовно цієї громадянки – про ввезення нею позашляховика Hyundai Terracan, теж для армії. Як розповіли в суді військові, той Hyundai зазнав пошкоджень під час боїв у Бахмуті, де й залишився.

Прокуратура не погодилася з виправданням Катерини Б., так що незабаром обидві справи перегляне Кропивницький апеляційний суд.

Кілька місяців тому «УЦ» розповідала про подібні справи, розглянуті Кіровським районним судом Кропивницького.

В одній фігурує старенький, 1995 року випуску, Land Rover. Опинилося авто в Україні у червні 2023-го. Чоловік, який ввіз його з Польщі, на прикордонному митному посту задекларував машину як гуманітарку, вказавши отримувачем громадську організацію «Справедливість – наш вибір», зареєстровану в селищі Олександрівці на Кіровоградщині. Йому повірили і звільнили від ввізного мита. Минуло близько року, і цим Land Rover’ом зацікавилася СБУ.

Реагуючи на запит спецслужби, кропивницькі митники з’ясували, що ГО «Справедливість – наш вибір» ніколи не отримувала гуманітарки у вигляді Land Rover’а і навіть нікого не просила про такий подарунок. Отже, чоловік, який ввіз це авто, скористався підробленими документами. Кропивницькі митники завели стосовно нього справу про адміністративне правопорушення. На засідання у Кіровському районному суді фігурант не з’явився, хоча його й викликали. Це не завадило судді визнати його порушником і оштрафувати на сто тисяч гривень (половина вартості товару, прихованого від мита).

Віктор Іваненко, «УЦ».