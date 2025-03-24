Підозріло роботящий завгосп виявився шпигуном

«Щось тут не те», – дивувалися в адміністрації одного кропивницького підприємства, спостерігаючи за своїм завгоспом, який рвав жили на роботі за мізерну зарплату. Усе прояснилося, коли той виявився шпигуном.

Мова – про 38-річного Сергія Копанєва, уродженця села Михайлівки Олександрівського (нині Кропивницького) району, викритого позаторік Службою безпеки України. Нещодавно у Кіровському райсуді Кропивницького завершився розгляд справи стосовно нього.

Ось як описано у вироку злочинну діяльність Копанєва.

На початку лютого 2023 року він отримав через Telegram пропозицію про співпрацю від Віктора, який сказав про себе, що має стосунок до фсб. Копанєв погодився повідомляти Вікторові про розташування українських військових формувань та переміщення зброї і техніки. За це представник фсб пообіцяв посприяти Копанєву у набутті російського громадянства.

У червні того ж року Копанєв, виконуючи завдання російського патрона, влаштувався завгоспом на заводі. Копанєв мав збирати й передавати Вікторові інформацію про роботу підприємства. 4 липня його на гарячому затримала СБУ.

Через кілька днів у Ленінському районному суді Кропвницького вирішувалося питання про визначення Копанєву запобіжного заходу. Тоді підозрюваний через грати дав інтерв’ю «Суспільному»: «Я нічого поганого не робив. Якщо мене хтось хоче підставить, то це я бачу. Мене обвинувачують у співробітництві з фсб, за те, що я проти українського народу, за те, що я підриваю якісь заводи, станції й доніс якусь інформацію. Я робив все у тому плані, щоб між нами був мир, я не прибічник війни між нашими народами. Тобто я просто спілкувався з людьми, які мені пропонували щось своє, я слідкував зі свого боку за цими діями, які мені приносили тільки шкоду. Я не підтримую війну між Україною, Білоруссю і Росією, я вважаю, що ці країни мають жити як три сестри. Я вважаю, що це неграмотне рішення по відношенню до наших братських народів. У цьому вина наших, київської влади, котрі розв’язали цю війну».

У ході досудового слідства це відео долучили до справи як доказ антиукраїнської діяльності Копанєва. Експерт дійшов висновку, що в інтерв’ю йдеться про виправдовування російської агресії.

Під час розгляду справи в Кіровському районному суді Копанєв заперечував висунуте йому обвинувачення. Запевняв, що Україні не зраджував, а справу стосовно нього сфабрикувала СБУ. Своє спілкування в Telegram з представником ворожої спецслужби пояснив так: вважав, що листується з працівником СБУ. Не заперечував того, що сфотографував заводські документи. Але, по-перше, гадав, що там ніяких секретів немає. По-друге, вважав, що це робиться під контролем СБУ.

Директор заводу, допитаний як свідок, пояснив, що прийняв на роботу Копанєва, оскільки той має підходящу освіту. «Доступу до таємної документації Копанєв не мав, а його посада не передбачала проведення спеціальної перевірки», – запевнив директор. За словами керівника, у нього не було ніяких претензій до Копанєва, той добре виконував роботу. Якось директор помітив: Копанєв цікавиться, коли на ремонт надійде апаратура. Керівникові здалося, що Копаєв прагне якнайшвидше потрапити до цеху. А ще директорові було незрозуміло, заради чого Копанєв працює на заводі, бо зарплата – невелика, а витрати на проїзд з дому і назад – чималі. «Це мені здалося підозрілим», – сказав директор у суді.

Суд визнав неспроможною версію Копанєва про «провокацію з боку СБУ» і визнав його винним у державній зраді та виправдовувані російської агресії. Покарання – 15 років позбавлення волі.

Віктор Іваненко, «УЦ».