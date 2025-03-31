14-му полку потрібні інженери

«Нині тішитеся, дивлячись у новинах, як вибухають ворожі НПЗ. А зовсім інші відчуття, коли сам причетний до цього. Зовсім інший рівень задоволення». «У нас ви постійно навчатиметеся, і в мілітаризованій країні ваша ціна на ринку праці буде дуже високою». «З огляду на свій статус маємо добре матеріальне забезпечення, зокрема місячна зарплата у нас – від 50 тисяч гривень. Але служба – дуже нелегка».

Такими словами представники 14-го окремого полку безпілотних авіаційних комплексів описували особливості служби у своїй частині, спілкуючись минулої п’ятниці зі студентами Центральноукраїнського національного технічного університету. Завітали в ЦНТУ вони не випадково: цей заклад випускає інженерів, а 14-му полку – одному з найтехнологічніших підрозділів ЗСУ – потрібні насамперед такі спеціалісти.

– Ми належимо до Сил безпілотних систем ЗСУ. Діємо з «глибини», на великі відстані – 200 кілометрів і більше, – один з гостей пояснив студентам, чим відрізняється 14-ий окремий полк БПАК від інших частин ЗСУ, які застосовують безпілотники.

Про структуру, розташування свого полку його представники не розповідали. Не називали й знищених чи пошкоджених ворожих об’єктів, це теж – військова таємниця (хоча в інтернеті, на неофіційних сайтах, така інформація є). Про своїх офіцерів зауважили, що всі вони – з бойовим досвідом, чимало воює з 2014 року, прийшло в 14-ий окремий полк БПАК із Сил спеціальних операцій.

– Знають і розуміють воєнну науку на тактичному й стратегічному рівнях, – сказали представники полку студентам про своїх офіцерів.

Згадуючи командира частини, обходилися без імені й прізвища. Називалося тільки його військове псевдо – Чарлі. Та ще сказано, що він – кавалер ордена Богдана Хмельницького. За словами представників полку, Чарлі – командир нової формації, він вимагає від кожного якнайбільшої ефективності і дбає про безпеку кожного, а кредо його таке: «Роби, що можеш, з тим, що маєш, там, де ти є».

Також студенти дізналися про ділянки служби у 14-му окремому полку БПАК: керування БПЛА (лише невелика частина дронів програмується, більшістю керують оператори), диспетчеризація, обслуговування й ремонт техніки, господарсько-юридична діяльність, IT і кібербезпека, радіоелектронна боротьба й радіорозвідка, зв’язок.

Військовим, які мають справу з БПЛА, доводиться постійно вчитися, бо технології у цій сфері розвиваються дуже стрімко. Це – захоплива робота для інженера, стверджують представники 14-го окремого полку БПАК. У їхній майстерні-дронарні навіть модернізують БПЛА, які Україна отримала від держав-партнерів. Цим займаються люди, які до того, як стати військовими, працювали інженерами. І такі спеціалісти полку потрібні іще.

– Усі, хто до нас приходить, – добровольці. Для нас це принципово. Обираєте собі посаду, а ми вибираємо вас. Шлях – простий. Заповнюєте анкету на сайті полку, з вами зв’яжеться рекрутер, буде співбесіда, далі подаєте заяву про мобілізацію…

Віктор Іваненко, «УЦ».