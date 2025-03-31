Обережно, туберкульоз!

Останнім часом шириться інформація про збільшення захворюваності на туберкульоз. Ми поспілкувались з цього приводу з генеральним директором Кіровоградського обласного центру контролю та профілактики хвороб Надією Оперчук.

– 24 березня – Всесвітній день боротьби з туберкульозом, тому березень за ініціативи Міністерства охорони здоров’я присвячений боротьбі з цим захворюванням, і центри контролю та профілактики хвороб у всіх 49 громадах області проводять заходи, спрямовані на збільшення обізнаності населення про цю хворобу. Цього року гасло цієї кампанії – «Так, ми можемо подолати туберкульоз!».

Туберкульоз – це інфекційна хвороба, що викликається мікобактеріями туберкульозу. Найбільш поширеним є туберкульоз легень, але хвороба може вражати й інші органи та системи організму. Є туберкульоз кишок, почеревини, лімфатичних вузлів, кісток, суглобів, січових і статевих органів, є туберкульоз шкіри та очей, інших органів і систем, крім волосся та нігтів. Від людини до людини він передається аерозольним шляхом під час кашлю, розмови, чхання. Ризик зараження залежить від тривалості контакту та кількості бактерій, які попали в організм людини. Вірогідність розвинення хвороби від контакту залежить від стану імунної системи, і це у кожного індивідуально.

– Тобто якщо людина здорова, то, навіть якщо вона деякий час контактувала з хворим (наприклад, їхали в одній маршрутці), вона не може захворіти?

– Ні, якщо був такий контакт, це не означає, що людина захворіє. Це залежить, повторюсь, від імунітету людини і тривалості контакту – десь до 15 хвилин. Ми це проходили навіть під час ковіду.

– Наскільки успішні результати лікування туберкульозу?

– На сьогодні це виліковне захворювання, і все залежить від вчасного виявлення і прийому медичних препаратів, дисципліни пацієнта, дотримання всіх рекомендацій лікаря. В Україні – хочу наголосити на цьому – за державними програмами лікування туберкульозу, включаючи всі необхідні препарати, безкоштовне.

– Які перші симптоми захворювання, на що треба звернути увагу?

– По-перше, це кашель понад два тижні, підвищена понад сім днів температура, утруднення дихання, може бути біль у грудях, поганий апетит, постійна слабкість, безпричинна втрата ваги, підвищена пітливість, особливо вночі, наявність крові в мокротинні під час кашлю.

– Чи обов’язкова госпіталізація при лікуванні туберкульозу?

– Ні, сьогодні можна лікуватись амбулаторно, госпіталізація необхідна лише при наявності чітких показань. За даними МОЗу, біля 70 відсотків хворих лікуються амбулаторно. Хочу ще наголосити, що народні засоби (борсучий жир, всілякі трав’яні відвари) безсилі проти туберкульозу, навіть можуть зашкодити.

– Надіє Іванівно, які методи виявлення туберкульозу, чи є щось нове, окрім проби Манту?

– Якщо є якісь з тих симптомів, які я назвала, слід звернутися до сімейного лікаря, і він має визначити, які методи обстеження застосувати. Є флюорографічне обстеження, рентгенологічне, сьогодні є також швидкий метод дігностики Х-Експерт, який дозволяє виявити туберкульоз усього за 5 годин. Сьогодні в лікувальних закладах області, у тому числі в обласному фтизіопульмонологічному медичному центрі (так тепер називається обласний протитуберкульозний диспансер. – Авт.), багато нового сучасного обладнання для швидкої діагностики, швидкого отримання результатів обстеження.

Ще раз наголошую, що туберкульоз не передається через рукостискання, інші фізичні контакти, через посуд, їжу, воду.

– А яка ситуація з туберкульозом по Кіровоградській області?

– На жаль, у 2024 році, як і в попередні роки, обласний показник захворюваності перевищує загальнодержавний. Кіровоградська область за рівнем захворюваності на туберкульоз органів дихання займає третє місце в Україні після Одеської та Закарпатської областей.

– А з чим це пов’язано?

– Перш за все – з активним виявленням. У 24-му році зареєстровано 435 нових випадків туберкульозу органів дихання. Що стосується дітей, то ситуація гірша: минулого року в дітей зареєстровано 87 випадків, і, на жаль, ми на першому місці в Україні. Ми не замовчуємо ці цифри, але наголошуємо, що активно ведеться робота по виявленню хворих, по обстеженням. Якщо виявлений хворий, ми обстежуємо всю родину, виявляємо хворобу на ранніх стадіях, і це дає хороші результати лікування.

– Розкажіть про методи профілактики, як можна запобігти захворюванню?

– В Україні вакцинація від туберкульозу входить до десятки обов’язкових щеплень. Сьогодні таке щеплення робиться один раз в житті, є обов’язковим і проводиться новонародженим на 3-5 добу життя в пологовому будинку. Вакцина є, вона доступна і безкоштовна.

– А чи є ті, хто відмовляється від щеплення?

– Станом на сьогодні в області є майже 3 тисячі доз вакцини БЦЖ проти туберкульозу, яка зберігається в необхідних умовах. Щодо відмовників – на жаль, такі є. Якщо в 22-му році їх було 243, у 23-му – 190, у 24-му – 158, тобто кількість трошки зменшується, і за 2 місяці цього року вже є 15 відмов від вакцинації проти туберкульозу.

– Що змушує батьків наражати власну дитину на ризик?

– В основному відмовляються на релігійній основі, є просто відмовники, які взагалі проти щеплень, є переселенці, які посилаються на війну, що їм не до цього…

Кіровоградський обласний центр конт­ролю і профілактики хвороб з початку березня на постійній основі розпочав роботу мобільної лабораторії, яка надає послуги з профілактики, скринінгу соціально значущих хвороб – ВІЛ-інфекції, туберкульозу, вірусних гепатитів та інфекцій, які передаються статевим шляхом. Люди можуть конфіденційно і безкоштовно обстежитися, проконсультуватися, а в разі виявлення хвороби – отримати направлення до медичного закладу. Амбулаторія обладнана всім необхідним, повністю автономна, в ній працює мультидисциплінарна команда на чолі з лікарем з нашого центру, є також соцпрацівник.

У Кропивницькому вже пройшли тестування жителі Подільського і Фортечного районів, Новомиколаївки, потім поїдемо в селище Гірниче, в район 5-ї поліклініки, бо там не всі бажаючі встигли обстежитися. За час роботи вже прийняли 480 бажаючих. Протягом року ми плануємо обстежити жителів усіх 49 громад області.

Від редакції хочемо наголосити: якщо побачили в своєму мікрорайоні цю мобільну амбулаторію, не втрачайте можливості пройти обстеження, особливо це стосується людей похилого віку, яким важко дістатись поліклініки. Графік роботи амбулаторії публікується на сайті обласного центру контролю і профілактики хвороб.