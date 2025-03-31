Про рекрутинг – сержантка Рената Колєчкіна

Зустріч було призначено на восьму ранку біля військкомату. Там вже було десятка два чоловіків, і молода, тендітна, красива жінка у військовій формі роздавала їм флаєри з інформацією про рекрутинг. Не з загальною інформацією, а лише про те, що стосується служби у 174-му окремому батальйоні 121-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ.
121-ша окрема бригада територіальної оборони була створена у 2018 році і входить до складу Регіонального управління «Південь» Сил територіальної оборони з місцем постійної дислокації у Кропивницькому. Рената Колєчкіна – сержант-менеджер групи рекрутингу 174-го батальйону. Щось неприродне є в тому, що жінка з красивими очима і чарівною посмішкою, одягнена у «піксель», переконує чоловіків в необхідності воювати, захищати рідних. Хоча, можливо, саме цей факт для декого є залізним доводом стати військовослужбовцем.
– Ренато, чим ви займалися до служби?
– Я була домогосподаркою. Маю педагогічну освіту. Згодом отримала БЗВП (базова загальна військова підготовка), потім навчалась на обчислювальницю артилерії. Прийшла в батальйон, звідти мене направили на навчання, і я стала бойовою медикинею.
– Взагалі коли виникло бажання служити?
– Ще в 2014 році. А служити почала лише у 2023-му. Жінці доволі складно потрапити в армію. Треба мати рекомендаційний лист від певної частини, яка готова взяти до себе. А у мене ще й не було ніякої військової спеціальності. В усіх частинах відмовляли, погодився лише 174-й батальйон ТрО.
– Як ви мотивуєте чоловіків долучитися до вашого батальйону?
– В принципі, як всі рекрутери. Якихось унікальних методів та слів немає. Останнім часом багато негативу виливають на ТЦК. Я на це кажу: «Якби не ТЦК, мої хлопчики безвилазно сиділи б на нулі. В них би не було ні ротації, ні відпусток». Тому як мобілізація дуже важлива, так і рекрутинг.
Звісно, є різниця. До нас приходять добровільно, можуть обрати посаду. Ми проводимо співбесіду, тестування. Деякі відсіюються, але переважна більшість отримують згоду. Щоправда, я намагаюся не брати молодь. Вісімнадцятирічний юнак, який не має досвіду, не має й інстинкту самозбереження. Буде йти напролом, може покласти і себе, і побратимів. На тилову посаду такого відчайдуху можемо взяти, але не на бойову.
– Рекрутинг не так давно почали застосовувати.
– Він був, останнім часом став активно розвиватися. Частинам дозволили напряму залучати до себе бійців. Ми із ТЦК співпрацюємо, бо вони направляють на ВЛК, ми цього не можемо робити. Але ми даємо людині рекомендаційний лист, і це гарантія, що він опиниться у нас. Сама за руку заводжу людину в ТЦК, проводжу його на ВЛК, особливо якщо вона не місцева. І на навчання відвозимо, і з навчання забираємо. Тобто супроводжуємо всюди. Цього вимагає начальник рекрутингу бригади.
– Навчання обов’язкове?
– Безумовно. БЗВП триває 45 днів. Сили ТрО мають три своїх навчальних центри. У кожного роду військ свої завдання.
Якщо після БЗВП людині потрібне додаткове навчання, така можливість надається. Зараз не можна прийти в армію і одразу в окопи. Лише після навчання.
– Рекрутинг дає позитивні результати?
– Звісно. І важливо, що ми можемо обрати саме ту людину, яка нам потрібна, яку ми бачимо в нашому батальйоні, в нашій великій родині. Хто б що не говорив, але якщо ти місяцями на позиції знаходишся з людиною, вона тобі рідна. Тому ми називаємо один одного побратимами і посестрами.
– Розкажіть про вакансії.
– Батальйон потребує водіїв, саперів, операторів РЕБ, механіків БпЛА, бойових медиків, розвідників. З усім переліком можна ознайомитися, зателефонувавши безпосередньо мені за телефоном 0955337789.
В першу чергу зважаємо на психологічний та фізичний стан рекрута, його освіту, чим займався у цивільному житті. Намагаємося підібрати посаду згідно його побажань та навичок. Посади у нас є різні: від штабних (діловод, комірник тощо) до бойових.
– Де ви роздаєте флаєри? В ресторани та кафе не заходите?
– Ні. Мені важко дивитися на чоловіків, які розважаються. Особливо після повернення із зони бойових дій, де бачу, як живуть мої побратими. Там двадцятирічні діти воюють, а тут сорокарічні чоловіки відпочивають. Жінки і діти – це зрозуміло, але чоловіки, які за природою мають бути захисниками, це незрозуміло, не піддається логіці.
– Чому ви стали військовою?
– Це особисте.
Заповіт з умовою: що це таке і що буде, якщо не...